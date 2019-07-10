2019-07-10T17:01:07+03:00
Кострома

Житель Костромы избил любимую женщину и несколько дней смотрел, как она умирает

Убийца не вызывал врачей, пока сожительница не потеряла сознание
Екатерина РЯБЦЕВА
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Женщину госпитализировали, и в больнице она скончаласьЖенщину госпитализировали, и в больнице она скончаласьФото: Александр ГЛУЗ
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12 января 2019 года 36-летний житель Костромского района был вместе со своей любимой женщиной. Мужчина сначала выпивал, а потом стал ругаться. Ссора переросла в бытовую драку. Агрессивный сожитель 20 раз ударил гражданскую жену руками и ногами в разные части тела. Потерпевшая получила тупую травму живота. Она несколько дней жаловалась на сильные боли и была в тяжелом состоянии. Костромич видел это, но ко врачам не обращался. Лишь когда женщина потеряла сознание, он позвонил в скорую помощь. У избитой жены случился разрыв левой передне-боковой стенки мочевого пузыря. Ее госпитализировали, и в больнице она скончалась.

Было возбуждено уголовное дело. Суд назначил костромичу наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

– Не согласившись с приговором районного суда в части квалификации его действий и размера назначенного наказания, осужденный обжаловал его, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Костромской области.

Однако судебная коллегия признала приговор обоснованным и наказание справедливым. Убийца отправился за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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