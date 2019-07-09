2019-07-09T13:09:20+03:00
Кострома

Костроме задержали мужчину, который подозревается в педофилии

Следствие просит помощи в установлении эпизодов преступлений
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подозреваемый ни раз совершал насильственные действия в местных деревнях и на дорогах между нимиПодозреваемый ни раз совершал насильственные действия в местных деревнях и на дорогах между нимиФото: СУ СКР по Костромской области
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Следователи Костромской области расследуют уголовное дело, которое было возбуждено в отношении жителя деревни Аферово. Мужчину подозревают в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетних.

По данным следствия, костромич не раз совершал развратные действия в своей деревне и других поселениях области, а также на дорогах между ними.

– Правоохранительные органы обращаются к жителям деревень Некрасово, Аферово, Яковлевское Костромского района с просьбой в оказании помощи для установления всех эпизодов преступной деятельности подозреваемого, – сообщают в ведомстве.

Если человек с фотографии подходил к вам или вашим детям с 2017 по июль 2019 года и делал что-то, похожее на сексуальное насилие, то сообщите об этом по телефонам дежурной части 8 (4942) 55-02-34, уголовного розыска 8-920-386-06-43 и следственного отдела 8-967-680-94-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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