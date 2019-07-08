2019-07-08T16:38:45+03:00
Кострома

В Костроме проститутки кинули своих клиентов на 13 тысяч рублей

Молодые люди вызывали девушек 4 раза, но остались коротать вечер в одиночестве
Екатерина РЯБЦЕВА
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Костромичи поискали объявления в интернете и нашли несколько предложенийКостромичи поискали объявления в интернете и нашли несколько предложенийФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В минувшие выходные 22-летний и 23-летний жители Костромы отдыхали в сауне. В какой-то момент парни решили скрасить свой отдых жрицами любви. Они поискали объявления в интернете и нашли несколько предложений. Сутенер попросил закинуть предоплату. Молодые люди отправили деньги, но блудницу так и не дождались. Спустя время они позвонили в службу доставки любви. Там извинились за задержку и попросили перезаказать девушку. Космтромичи выбрали новую спутницу, но и она не приехала. Ситуация повторилась четыре раза. Доверчивые ребята лишились приятного отдыха и 13 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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