В Костроме проститутки кинули своих клиентов на 13 тысяч рублей

В минувшие выходные 22-летний и 23-летний жители Костромы отдыхали в сауне. В какой-то момент парни решили скрасить свой отдых жрицами любви. Они поискали объявления в интернете и нашли несколько предложений. Сутенер попросил закинуть предоплату. Молодые люди отправили деньги, но блудницу так и не дождались. Спустя время они позвонили в службу доставки любви. Там извинились за задержку и попросили перезаказать девушку. Космтромичи выбрали новую спутницу, но и она не приехала. Ситуация повторилась четыре раза. Доверчивые ребята лишились приятного отдыха и 13 тысяч рублей