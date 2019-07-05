В Иванове полицейские в самый разгар вечеринки накрыли наркопритон

Житель Иванова превратил свою квартиру в наркопритон. 34-летний мужчина и сам состоит в наркологическом диспансере. Ранее он был неоднократно судим за преступления против личности.

Все происходило на улице Текстильщиков. В момент, когда в помещение ворвались полицейские, внутри находилось шесть человек. Люди потребляли «соль».

За организацию притона мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

А вот житель Ярославля нашел своей квартире другое, но тоже незаконное, применение. Юноша сдавал свою квартиру для секс-утех. Парень давал объявление в интернете, сводил клиентов с девушками и осуществлял развозку.