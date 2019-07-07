Звали замуж и заставляли работать по 12 часов: ярославна рассказала, почему ушла из официанток

Официант одна из тех профессий, которую молодые люди чаще всего выбирают в качестве подработки, реже как основную профессию. Много, кто уже прошел этот путь, и тех, кто только раздумывает об этом. Я, как и многие, однажды тоже решила подработать в качестве официантки в баре. Однако было много вещей, которые заставили меня уйти с этой работы. Продержалась, честно, я не особо долго. И вот почему.

После закрытия заведения работа продолжалась

Я студентка. В первую очередь для меня был неудобен график труда. Работать приходилась по ночам, в «клубники» - в пятницу и субботу – по 12 часов. В 7 утра только заканчиваешь все дела, в половину девятого уже идешь на учебу, потому что суббота - учебный день. А в семь вчера снова идешь на работу, на следующий «клубник». В таком режиме нелегко все успеть. Всю ночь бегаешь туда-сюда с посудой, носишь коктейли через толпу, и думаешь, лишь бы не толкнули. После закрытия заведения в обязанности официанта еще входит протереть все столы и барную стойку, зеркала, сложить салфетки. Периодически нужно было проверять жвачки, которые люди прилепляют к нижней части стола.

Усталость накапливалась постепенно, очень хотелось спать. В таком состоянии иногда внимание рассеивается, и официанты допускают ошибки в заказах. Со мной это случилось дважды. Один раз принесла посетителям не тот салат, в другой - не тот коктейль. К счастью, повезло – с людьми удалось договориться. Главная проблема невнимательности в том, что все твои «косяки» - не те заказы, будут вычитаться из твоих денег.

Приставучие клиенты и неадекватные дамы

В баре, где я работала, часто было много пьяных людей. Не редки были случаи, когда нетрезвые парни и мужчины начинали приставать. Пытались взять номер телефона, предлагали выпить шампанского или по коктейлю вместе, куда-то пригласить и даже звали замуж, хвастаясь загородными домами. Люди в таком состоянии слово «нет» в принципе не понимают. Приходилось как-то выкручиваться. Например, исчезать на время из поля зрения датого «ухажера», пока он не найдет новый объект для обожания из числа посетительниц. В крайнем случае – жаловаться охране. После этого любвеобильные клиенты остывают.

Среди посетительниц тоже бывали не совсем адекватные дамы, которые теряли свои куртки, разбивали стаканы с коктейлем, и обвиняли в этом официантов, истерично доказывая, что они правы. Посетители в нетрезвом состоянии зачастую излишне возбуждены и доказать им что-то достаточно сложно. Отстоять свою правоту официантам помогают записи с камер видеонаблюдения. К счастью там, где я работала, видеонаблюдение велось. Можно было на записи показать, как на самом деле разбился бокал. А куртки находились в гардеробе или под столами. На следующий день хозяйки их забирали.

Бывали и пьяные молодые девушки, которые за деньги или за бесплатную выпивку готовы были неприлично танцевать перед кем-угодно. Смотреть на это было и смешно, и грустно.

Но были и положительные моменты. Например, когда гость дарил букетик цветов или делал розочку из салфетки с оставленными чаевыми. Это все были хоть и мелочи, но очень приятные.

Коллектив – как повезет

В коллективе отношения всегда по-разному складываются. С кем-то сразу находишь, о чем поговорить и пошутить, с кем-то туго идет общение. Но, к счастью, до конфликтов в моей практике никогда не доходило. Тем, кто только собирается попробовать себя в профессии официанта, могу дать совет – держаться тех коллег, которые готовы помочь и что-то объяснить. На первых порах это очень важно.