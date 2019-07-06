Картину Леонардо да Винчи и старинную скрипку продают в Ярославле на сайте бесплатных объявлений

Чего только не найдешь на сайтах бесплатных обявлений! Среди моря предложений детской обуви, книг и котят иногда попадаются совсем нетривиальные лоты. Мы полистали ярославский раздел одного из сайтов и составили ТОП-5 самых необычных антикварных вещей, с которыми владельцы готовы расстаться, но только за весьма кругленькую сумму.

1. Картина Леонардо да Винчи за 25 млн. рублей.

Продавец клянется, что это подлинник и заверяет, что на холсте имеется подпись великого художника.

- Леонардо да Винчи нарисовал эту картину в 9 лет. Выставить полотно на продажу меня попросил друг, которому картина досталась в наследство от дедушки, - рассказал «КП-Ярославль» автор объявления.

Принадлежит ли полотно кисти Леонардо или ярославцев вводят в заблуждение, наверное, смогут ответить только эксперты. Впрочем, за месяц, пока объявление висит на сайте, желающих купить картину не нашлось.

2. Скрипка 18 века за 5 миллионов.

Автор объявления не предоставляет никаких доказательств того, что временем создания скрипки, действительно, является 18 век. Он заявляет, что, если покупатель сомневается, то сам сможет отвезти ее на экспертизу.

- Инструмент мне достался в подарок от дедушки в то время, когда я учился в музыкальной школе и выиграл один из музыкальных конкурсов, - рассказал историю появления антикварной вещи ее нынешний владелец.

Мужчина объяснил, что продает скрипку, потому что хочет, чтобы на ней играли. Сам же он сейчас не занимается музыкой. При этом мужчина не желает, чтобы скрипка покидала Россию. По его словам, именно поэтому он не выставляет ее на торги, а пытается найти покупателя на сайтах9 бесплатных объявлений. Говорит, что потенциальные покупатели обращаются, но пока всех смущает высокая цена инструмента.

3. Библия за 1,2 млн. рублей.

Это редкая книга отпечатана в типографии Святейшего Синода в 1793 году. По словам продавца, «Священная история Ветхого и Нового Завета» является полным оригиналом и имеет все страницы. На сайте покупатель может посмотреть фотографии книги, оценить ее состояние и попросить выслать дополнительные фотографии. Автор объявления готов пойти навстречу покупателю и даже немного снизить цену. 4. Афиша Волковского театра 19 века за миллион

Как заявляет автор объявления, несколько лет афиша лежала у него дома на антресоли. Она осталась от деда, работавшего в театре до революции. Никаких дополнительных фото продавец не предоставляет, не разрешает копировать и фотографировать, так как считает, что тогда она потеряет свою уникальность. По словам мужчины, афишей интересовались из музея Москвы и Волковского театра, но заплатить желаемую цену пока никто не смог.

5. Антикварный ковер 1860 года почти за миллион.

Продавец утверждает, что ковер сделала художница из Санкт-Петербурга берлинской ручной вышивкой гарусом (шерстью), выполненной по канве. В быту ковер не использовался. Цена такой старинной вещи – 999 тысяч 999 рублей.