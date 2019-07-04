2019-07-04T17:50:16+03:00
Иваново

Покупал камеру, а получил рис: в Ивановской области ну очень жестокие мошенники

Вместо дорогостоящей аппаратуры мужчина получил посылку с крупой
Роман РЫЖИКОВ
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Вместо камеры парню отправили пачку рисаВместо камеры парню отправили пачку рисаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ивановской области очень жестокие мошенники, и вот почему: 28-летний мужчина заказал в интернете камеру за шесть с половиной тысяч рублей, а получил вместо нее упаковку риса. Естественно, он сразу обратился в полицию…

Житель Шуи наткнулся на объявление в сети и тут же связался с «продавцом». Обсудив условия выгодной сделки, мужчина перевел деньги и стал ждать. И, на удивление, дождался. Сложно представить, каково было его удивление, когда в почтовом отделении он открыл посылку, а там вместо камеры пачка крупы.

Сейчас полицейские проводят проверку, решается вопрос о принятии процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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