2019-07-04T16:33:17+03:00
Общество

Эти родители флексят круче, чем мы на выпускном: кавер на трек «Малый повзрослел» покорил соцсети

Папы и мамы ярославских выпускников сыграли в бир-понг, поели шавермы и пообещали вписать всех друзей
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Видео посмотрели уже больше 47 тысяч раз. Фото: Андрей Буриков/vk.comВидео посмотрели уже больше 47 тысяч раз. Фото: Андрей Буриков/vk.com
Изменить размер текста:

Родители ярославских выпускников школы № 43 сняли видео на песню известного рэп-артиста Макса Коржа. Конечно, для такого повода они весьма символично выбрали трек «Малый повзрослел». На кадрах счастливые взрослые играют в бир-понг, едят шаверму, парят вэйпы и катаются на скейте, а своим детям обещают отнестись с пониманием к выпускной ночи и даже предоставить «хату для вписки». Творчество по достоинству оценили в официальной группе музыканта.

- Дай Бог всем таких родителей, «стопудовых оптимистов» (отсылка к еще одной популярной песне исполнителя – КП) – пишут в комментариях к видео, которое набрало уже больше четырех с половиной тысяч лайков.

Конечно, нашлись и пессимисты:

- Это всё классно, но при просмотре этого видео я испытываю такие же чувства когда моя бабушка говорит слова :флексить, мемасик, фулл, рофлить... – написал 16-летний Александр Абрамов.

Но глядя на видео, невозможно не улыбнуться задору взрослых, которые празднуют вместе со своими детьми такой ответственный и радостный момент.

"Малый повзрослел" от родителей ярославских выпускников .Видео: Андрей Буриков/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославле из-за праздника байкеров перекроют набережную
У ярославца арестовали престижную иномарку из-за долгов по кредиту
Ярославец, страдающий шизофренией, убил отца, порезал мать и сжег их квартиру
В Рыбинске водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия
На проспекте Авиаторов машина вылетела на встречку и устроила аварию
Снесен забор, пострадал мужчина: две легковушки устроили серьезное ДТП на Машиностроителей в Ярославле
Прокуратура Ярославской области нашла в интернете фильм «для взрослых» и через суд признала его запрещенным
В Заволжском районе Ярославля полиция обнаружила подпольное казино
Мединский организует проверку в Волковском театре Ярославля
Всемирный потоп по-ярославски: жители Дзержинского района поделились в соцсетях кадрами огромных луж
Оторвало колесо и выбросило на тротуар: жуткая авария на перекресте Толбухина и Свободы в Ярославле
Ярославец залез в дачный дом пенсионера, который работал на участке и украл деньги, телефон и инструменты
Мог остаться без отпуска заграницей: в Ярославской области безответственный отец задолжал троим детям 135 тысяч рублей
Ярославец с чужой карты на семь тысяч закупил алкоголя