Эти родители флексят круче, чем мы на выпускном: кавер на трек «Малый повзрослел» покорил соцсети

Родители ярославских выпускников школы № 43 сняли видео на песню известного рэп-артиста Макса Коржа. Конечно, для такого повода они весьма символично выбрали трек «Малый повзрослел». На кадрах счастливые взрослые играют в бир-понг, едят шаверму, парят вэйпы и катаются на скейте, а своим детям обещают отнестись с пониманием к выпускной ночи и даже предоставить «хату для вписки». Творчество по достоинству оценили в официальной группе музыканта.

- Дай Бог всем таких родителей, «стопудовых оптимистов» (отсылка к еще одной популярной песне исполнителя – КП) – пишут в комментариях к видео, которое набрало уже больше четырех с половиной тысяч лайков.

Конечно, нашлись и пессимисты:

- Это всё классно, но при просмотре этого видео я испытываю такие же чувства когда моя бабушка говорит слова :флексить, мемасик, фулл, рофлить... – написал 16-летний Александр Абрамов.

Но глядя на видео, невозможно не улыбнуться задору взрослых, которые празднуют вместе со своими детьми такой ответственный и радостный момент.