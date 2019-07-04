2019-07-04T16:33:17+03:00
Кострома

Костромской коммунальщик уничтожил лес и не отремонтировал котельную

На бизнесмена завели сразу два уголовных дела
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Костромской коммунальщик уничтожил лес и не отремонтировал котельную.Костромской коммунальщик уничтожил лес и не отремонтировал котельную.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На костромского бизнесмена, работающего в коммунальной сфере, завели сразу два уголовных дела. Во-первых, полиция подозревают мужчину в уничтожении леса.

- В ноябре 2018 года при расширении полигона для хранения твердых бытовых отходов были нарушены границы проведения работ. В результате мусор оказался в лесном массиве, где была высажена молодая поросль. Затем, в ходе уничтожения мусора путем сжигания лес на корню был полностью уничтожен, - пояснили в УМВД России по Костромской области.

Это вскрылось во время видеомониторинга, который проводили стражи порядка для выявления состояния лесов после зимовки.

Во-вторых, коммунальщику вменяют в вину то, что он получил из бюджета деньги на ремонт котельной, но фактически работы по ремонту кровли и кладки выполнены не были, хотя по бумагам проходили как сделанные. Общая сумма незаконно полученного дохода предпринимателя составила более 95 тысяч рублей.

Идет следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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