2019-07-02T20:20:28+03:00
Иваново

В Ивановской области пенсионерка захотела получить полмиллиона и потеряла почти 150 тысяч рублей

В Гаврилов Посаде обманули 73-летнюю женщину
Роман РЫЖИКОВ
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Телефонные мошенники продолжают наживаться на доверии пожилых людейТелефонные мошенники продолжают наживаться на доверии пожилых людейФото: Анастасия ОСИПОВА
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В Ивановской области произошло очередное крупное мошенничество. И снова жертвой злоумышленников стала наивная пенсионерка. Жительница Гаврилов Посада обратилась в полицию с заявлением о том, что с ее карты украли деньги. Фактически же женщина сама сделала все, чтобы жулики получили доступ к ее деньгам.

Несколько месяцев назад пожилая женщина заказала в соцсетях средства от диабета. Вскоре ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Мужчина сказал, что она стала жертвой мошенников – той самой организации, где женщина заказала лекарства. Была у звонившего и радостная новость: женщина может получить аж 450 тысяч рублей компенсации, если оплатит всего лишь 5% за обслуживание банка и еще 26% курьеру. Естественно, женщина согласилась и перевела деньги. И естественно, на связь звонивший больше не вышел. Так пенсионерка лишилась около 141 тысячи рублей.

Полицейские ищут злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако, никакой работы полицейских будет недостаточно, пока пожилые люди будут доверять незнакомцам. Пожалуйста, проведите со своими близкими профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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