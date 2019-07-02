Собака - это спецсредство? Как на самом деле кинологи относятся к своим питомцам

- Вообще-то, в документах они значатся как «спецсредство», но мы относимся к ним как к собственным детям, - за спиной капитана полиции Дмитрия Демидова в вольерах восемь служебных собак. Большой мужчина в форме смотрит на них с чувством, с которой не смотрят на своих питомцев хозяева. Потому что он им не хозяин, а друг и напарник.

В 2013 году в Ярославле был образован центр кинологической службы северного линейного управления МВД России на транспорте. Тогда же в нем появилось три первенца. Сейчас служебные собаки уже на пенсии, а их места заняли новые четвероногие стражи порядка. В новую семью собака попадает еще щенком, от трех до шести месяцев, и сразу начинает обучение. Среди пород отдают предпочтение овчаркам, лабрадорам и охотничьим. Более спокойные собаки обучаются поиску взрывчатых веществ, более игривые и энергичные – поиску наркотиков.

- Вопреки расхожему мнению, мы не даем животным наркотики или взрывчатку, - улыбается прапорщик полиции, младший инспектор кинолог Новикова Светлана. – Собаки изучают спектр запахов при помощи имитаторов.

Начальник центра кинологической службы Северного линейного управления МВД России на транспорте Дмитрий Демидов и младший инспектор-кинолог Новикова СветланаФото: Роман РЫЖИКОВ

Животные тренируются вместе с кинологом, за которым они закреплены. Как правило, на одного человека приходится до двух собак. Пожалуй, одна из самых сложных задач специалиста - держать себя в руках и не баловать четвероногого напарника. В основе тренировок лежит игра. Но в очень ограниченных количествах. Например, когда щенок выполняет задание, его поощрают: дают лакомство или любимую игрушку. Немного поиграв, в следующий раз он увидит ее только когда выполнит успешно новое задание.

Командная работа очень сплачивает, и, когда животному пора выходить на пенсию, оно часто переезжает жить к своему человеку. Но прежде собаке предстоит семь-восемь лет напряженной и опасной службы.

- Мы делаем все, чтобы собака не пострадала, ни во время службы, ни на тренировках, - рассказывает Светлана. – Например, если предмет очевидно похож на взрывное устройство, я не поведу туда пса, а подойду сама, и потом передам работу саперам.

Сейчас в центре кинологической службы шесть человек и восемь собак. Они обслуживают железнодорожный, водный и воздушный транспорт в Ярославле и области. Один из главных объектов – вокзал «Ярославль Главный». Кинологи ежедневно не менее двух трех раз совершают обходы территории, обследуют все этажи, заглядывают в урны и любые другие мета, где может быть спрятана опасность.

К счастью, если можно так сказать, ярославским кинологам и собакам приходится сталкиваться, в основном, с наркотиками. В прошлом году при помощи служебных собак найдено около килограмма запрещенных веществ. В этом году – уже больше полукилограмма «синтетики». В месяц бывает около 10-15 вызовов.

Спокойные собаки работают со взрывчаткой. Более игривые - с наркотикамиФото: Роман РЫЖИКОВ

- Были вызовы и по взрывчатке, - рассказывает Дмитрий. – Но, к счастью, не подтвержденные. В основном это «бесхозники» - забытые вещи.

Чтобы стать кинологом, нужно проделать сложный, но вполне человеческий труд. Для начала – придти в центр кинологической службы северного линейного управления МВД России и заявить о своем желании. Капитан полиции Дмитрий Демидов «по секрету» сказал, что им не хватает парней - даже листовки раздают в военкоматах. После успешного собеседования начинается бюрократический процесс – сбор документов, прохождение медкомиссии, поступление на службу. Далее за человеком закрепляется служебная собака, и начинаются тренировки, после успешного прохождения которых специалиста с собакой направляют на обучение в центр служебного собаководства на полгода…

Полицейские смотрят на своих мохнатых напарников с какой-то собачей любовью. А собачьи глаза в ответ смотрят по-человечески умно. Наблюдая за тем, как сотрудники кинологической службы обращаются со своими питомцами, понимаешь – здесь нет случайных людей. Ты должен уметь заботиться и нести ответственность не только за себя, но и за своих собак. И, кажется, именно здесь есть чему поучиться людям.