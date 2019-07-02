«Save GAZ!»: рабочие ЯМЗ зачитали рэп против санкций США
В апреле 2018 года компания ГАЗ попала под американские санкции. Рабочие стали писать письма в американский и международный профсоюзы, чтобы американское правительство вышло на переговоры. Из-за санкций более 400 тысяч сотрудников ГАЗА и смежных предприятий рискуют остаться на улице. Инициативные сотрудники даже выходили к Посольству США в Москве на пикет.
В соцсетях развернулся масштабный флешмоб #SaveGAZ. Неравнодушные рабочие Ярославского моторного завода тоже присоединились к акции.
1 июля сотрудник ЯМЗ Илья Бондаренко выставил в YouTube ремейк на хит рэпера Coolio – Gangsta's Paradise. Илья трудится на заводе почти восемь лет. Он гордится своим местом работы.
– Мы делаем мощные, надежные двигатели, каждый вносит в это часть своей души. Я не раз слышал про санкции по телевизору. Я понимаю, что это всё политика, и не хочу в неё влезать. Но сколько уже можно пугать нас, мы все просто хотим спокойно работать. Как нам, обычным людям достучаться до политиков? У меня возникла идея написать песню и сделать клип против санкций, обратить внимание на нашу промышленность. Я уже 10 лет увлекаюсь музыкой в стиле рэп, пишу песни, участвую в рэп-фестивалях и других мероприятиях, записываюсь дома – есть своя мини-студия, – написал под видео активист.
Коллеги Ильи поддержали инициативу. Вместе они подобрали минус, а текст написала работница Лариса Белова.
– Мы надеемся, что нас услышат, и дадут спокойно работать на своем родном заводе. Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей. Но это не так! Хочу, чтобы наш ролик увидели, как можно больше людей. Репост!
Save GAZ Titrs (Coolio Instrumental, Belova L.E. txt).
ИСТОЧНИК KP.RU