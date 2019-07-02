«Save GAZ!»: рабочие ЯМЗ зачитали рэп против санкций США

В апреле 2018 года компания ГАЗ попала под американские санкции. Рабочие стали писать письма в американский и международный профсоюзы, чтобы американское правительство вышло на переговоры. Из-за санкций более 400 тысяч сотрудников ГАЗА и смежных предприятий рискуют остаться на улице. Инициативные сотрудники даже выходили к Посольству США в Москве на пикет.

В соцсетях развернулся масштабный флешмоб #SaveGAZ. Неравнодушные рабочие Ярославского моторного завода тоже присоединились к акции.

1 июля сотрудник ЯМЗ Илья Бондаренко выставил в YouTube ремейк на хит рэпера Coolio – Gangsta's Paradise. Илья трудится на заводе почти восемь лет. Он гордится своим местом работы.

– Мы делаем мощные, надежные двигатели, каждый вносит в это часть своей души. Я не раз слышал про санкции по телевизору. Я понимаю, что это всё политика, и не хочу в неё влезать. Но сколько уже можно пугать нас, мы все просто хотим спокойно работать. Как нам, обычным людям достучаться до политиков? У меня возникла идея написать песню и сделать клип против санкций, обратить внимание на нашу промышленность. Я уже 10 лет увлекаюсь музыкой в стиле рэп, пишу песни, участвую в рэп-фестивалях и других мероприятиях, записываюсь дома – есть своя мини-студия, – написал под видео активист.

Коллеги Ильи поддержали инициативу. Вместе они подобрали минус, а текст написала работница Лариса Белова.

– Мы надеемся, что нас услышат, и дадут спокойно работать на своем родном заводе. Американцы заявляют, что санкции не направлены против простых людей. Но это не так! Хочу, чтобы наш ролик увидели, как можно больше людей. Репост!