Ярославские школьники-вандалы изуродовали забытый детский самокат

В ярославском дворе на улице Колмогорова мама с малышом забыли самокат. Спустя время на записи с камер видеонаблюдения они увидели, что произошло с их вещью.

Во двор зашли подростки. Они схватили самокат, оторвали от него запчасти, а затем открутили руль. Один из школьников стал драться с приятелем металлической рулевой трубкой. После этого хулиганы немного покатались на детском транспорте, который едва их выдерживал. Что было дальше – неизвестно. Скорее всего, изуродованный самокат остался лежать во дворе.

Видео появилось в группе «Дядьково, Сокол Ярославль - Районы 76» Вконтакте.

Мнение родителей, которые зашли в группу, разделилось. Кто-то считает, что виновата мама, которая забыла вещь. Другие заступились за женщину и уверены, что поведение подростков неадекватно.

– Какая разница, почему забыли. Они могут свою вещь просто оставить и отойти до магазина, неважно. И то, что лежит чужое без присмотра, не даёт права другим эту вещь поганить, – пишут пользователи в соцсетях.

Психолог Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» Валентина Шелкова считает, что такое поведение подростков обусловлено рядом причин. Во-первых, дети в возрасте 10-13 лет не отожествляют поломку чужой вещи с агрессией: для них это не более, чем способ самоутверждения и реализации. Таким образом школьники показывают друг другу свои выдающиеся качества – смелость, бесстрашие, ловкость и так далее. Также дети не думают об ущербе и не могут критически осмыслить происходящее. Еще одна причина, по которой подростки часто превращаются в вандалов – групповая зависимость.

– Дома они совсем другие, потому что там у них работает персональное мышление, – объясняет психолог. – Когда есть группа, то дети часто становятся деструктивными. Они словно во сне пребывают.

Что нужно делать родителям?

Не терять эмоциональную связь с ребенком, проживать с ним жизнь, искренне интересуясь его увлечениями, окружением и склонностями. Если есть проблемы в семье, то система ценностей подростка рушится, а на ее место приходит группа и деструктивное поведение.