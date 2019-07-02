«Новый год – круглый год», открытие музея в аптеке и другие события фестиваля «Дни Некрасова в Вятском» 7 июля

В этом году историко-культурный комплекс «Вятское» вновь удивит программой и презентацией новых достопримечательностей села Вятское.

Программа мероприятий начнётся в 10.45 литией по Николаю Некрасову в храме Воскресения Христова с. Вятское и в 11.00 с возложения цветов у памятника поэту. Затем гостей села приглашают на открытие художественной галереи им. Н.А. Некрасова (ул. Давыдковская, д. 4), в залах которой расположилась выставка народного художника Российской Федерации Валерия Васильевича Теплова «Провинциальная история».

В 12.00 праздник продолжится в обновленном музее «Детский мир» (ул. Давыдковская, д. 2), где гости прямо в разгар летнего месяца побывают в новогодней сказке и в атмосфере зимнего волшебства. Новая экспозиция музея создана на основе коллекции раритетных новогодних игрушек, открыток, гирлянд и плакатов известного телеведущего Александра Олешко. На открытии Александр Олешко расскажет, как бывая на гастролях в различных городах нашей страны, не мог пропустить ни одного ватного Деда Мороза из своего счастливого советского детства. В коллекции артиста собраны экспонаты с довоенного периода и заканчивая предметами 1980-х годов: игрушки из картона, папье-маше, дерева и стекла, советские новогодние открытки и плакаты. Но всё же главные герои здесь – Деды Морозы!

Ежегодный фестиваль «Дни Н.А. Некрасова в Вятском» проводится в рамках подготовки к 200-летнему юбилею поэта

В 12.30 состоится открытие аптеки-музея «Ригла». Как гостиница и ресторан Вятского, новая, современная аптека села стала музейным пространством. Здесь можно познакомиться с историей аптечного дела России. К слову, начало аптечной эры в нашей стране относится к времени реформ Петра I. В 1863 году в Ярославской губернии было устроено 14 сельских аптек. С XIX века существовала аптека и в Вятском. Вплоть до 1990-гг. она располагалась в бывшем доме Васильевых, а затем переехала в специально построенное для нее помещение. Аптечный магазин «Ригла» откроет свои двери в одном из отреставрированных старинных зданий – ул. Ярославская, д.3.

В 13.00 на летней эстраде Вятского состоится торжественное открытие фестиваля «Дни Н.А. Некрасова в Вятском», в котором примут участие Александр Олешко, заслуженный артист России, шоумен и телеведущий, Вениамин Смехов, актер театра и кино, Анастасия Орлова, детский поэт, Любовь Исаева, заслуженная артистка РФ, исполнительница романсов.

В течение дня для гостей села ждут на народных гуляниях в Музее Русских забав и на «Ярманке» мастеров на Торговой площади. Все мероприятия открыты для публики. Также в этот день к услугам гостей – музеи, ресторан, банный городок и купель Вятского.

Ежегодный фестиваль «Дни Н.А. Некрасова в Вятском» проводится в рамках подготовки к 200-летнему юбилею поэта, который будет отмечаться в 2021 году.. Поучаствовать в гуляниях и конкурсах во время проведения Фестиваля в село приезжают жители не только Ярославской, но и соседних областей.

В первое воскресенье июля Вятское традиционно встречает гостей на празднике, который посвящён нашему земляку и великому поэту Николаю Некрасову

вятское-село.рф

8 800 302 70 05