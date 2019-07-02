Диспансеризация по-новому
Уважаемые граждане!
Страховая медицинская компания ООО «Капитал МС» уведомляет, что изменился порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОТ 13 МАРТА 2019 Г. №124н
По новому Приказу диспансеризация проводится:
1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;
2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше.
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:
1) в качестве самостоятельного мероприятия;
2) в рамках диспансеризации;
3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).
Что такое профилактический медицинский осмотр и диспансеризация?
Профилактический медицинский осмотр — одна из форм активной медицинской помощи населению, целью которой является раннее (своевременное) выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. По результатам профилактических медицинских осмотров граждане разделяются на три группы диспансерного наблюдения, с которыми в дальнейшем проводятся необходимые лечебно-диагностические и оздоровительные мероприятий:
1 группа
Здоровые лица, не предъявляющие никаких жалоб, не имеющие в анамнезе хронических заболеваний или нарушений функций отдельных органов и систем, у которых при обследовании не найдено отклонений от установленных границ нормы.
2 группа
Практически здоровые — лица, имеющие в анамнезе острое или хроническое заболевание, не сказывающееся на функциях жизненно важных органов и не влияющее на трудоспособность.
3 группа
Больные хроническими заболеваниями.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если по результатам первого этапа диспансеризации Вы нуждаетесь в дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом консультировании или групповом профилактическом консультировании (школа пациента) участковый врач (терапевт) сообщает Вам об этом и направляет на второй этап диспансеризации.
Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь.Подробную информацию по перечню мероприятий и исследований в рамках медицинского осмотра и диспансеризации расскажут: Ваш участковый врач (фельдшер) или участковая медицинская сестра, или сотрудник отделения (кабинета) профилактики медицинской организации. Они расскажут, когда и как можно пройти диспансеризацию, согласуют с Вами ориентировочную дату и период прохождения диспансеризации.
Приглашения пройти диспансеризацию и профилактический осмотр страховая медицинская компания «Капитал МС» рассылает посредством смс-сообщений, сообщений в «Вайбере» и почтовых открыток, многим сотрудники (страховые представители) звонят по телефону.
Для уточнения любых вопросов, входящих в компетенцию страхового представителя по ОМС, Вы можете позвонить по телефону:
(4852) 72-10-60, 8-800-100-76-03
8-800-100-81-02 (круглосуточный);
Сайт: www.KAPMED.ru
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ИСТОЧНИК KP.RU