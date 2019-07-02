Диспансеризация по-новому

Уважаемые граждане!

Страховая медицинская компания ООО «Капитал МС» уведомляет, что изменился порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения.

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОТ 13 МАРТА 2019 Г. №124н

По новому Приказу диспансеризация проводится:

1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно;

2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше.

Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно:

1) в качестве самостоятельного мероприятия;

2) в рамках диспансеризации;

3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, консультации).

Что такое профилактический медицинский осмотр и диспансеризация?

Профилактический медицинский осмотр — одна из форм активной медицинской помощи населению, целью которой является раннее (своевременное) выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов. По результатам профилактических медицинских осмотров граждане разделяются на три группы диспансерного наблюдения, с которыми в дальнейшем проводятся необходимые лечебно-диагностические и оздоровительные мероприятий:

1 группа

Здоровые лица, не предъявляющие никаких жалоб, не имеющие в анамнезе хронических заболеваний или нарушений функций отдельных органов и систем, у которых при обследовании не найдено отклонений от установленных границ нормы.

2 группа

Практически здоровые — лица, имеющие в анамнезе острое или хроническое заболевание, не сказывающееся на функциях жизненно важных органов и не влияющее на трудоспособность.

3 группа

Больные хроническими заболеваниями.

Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья (включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения) и осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если по результатам первого этапа диспансеризации Вы нуждаетесь в дополнительном обследовании, индивидуальном углубленном профилактическом консультировании или групповом профилактическом консультировании (школа пациента) участковый врач (терапевт) сообщает Вам об этом и направляет на второй этап диспансеризации.

Профилактический медицинский осмотр и диспансеризация проводятся в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Гражданин проходит профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает первичную медико-санитарную помощь.

Подробную информацию по перечню мероприятий и исследований в рамках медицинского осмотра и диспансеризации расскажут: Ваш участковый врач (фельдшер) или участковая медицинская сестра, или сотрудник отделения (кабинета) профилактики медицинской организации. Они расскажут, когда и как можно пройти диспансеризацию, согласуют с Вами ориентировочную дату и период прохождения диспансеризации.

Приглашения пройти диспансеризацию и профилактический осмотр страховая медицинская компания «Капитал МС» рассылает посредством смс-сообщений, сообщений в «Вайбере» и почтовых открыток, многим сотрудники (страховые представители) звонят по телефону.

Для уточнения любых вопросов, входящих в компетенцию страхового представителя по ОМС, Вы можете позвонить по телефону:

(4852) 72-10-60, 8-800-100-76-03

8-800-100-81-02 (круглосуточный);

Сайт: www.KAPMED.ru

Мы заботимся о Вашем здоровье, позаботьтесь о нем и Вы!

Лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 от 16.11.2018 года бессрочная.

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