2019-07-01T17:10:59+03:00
Кострома

Аферисты разыгрывали перед костромичами спектакли, чтобы завладеть их деньгами

Мошенники убеждали людей брать псевдо-кредиты и платить за это крупные суммы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Костромские полицейские накрыли преступную группу, которая обманывала жителей региона под предлогом оформления кредита.

- В состав группы вошли четверо уроженцев Новосибирской области в возрасте от 21 до 30 лет. Один из них находил и приобретал в сети Интернет базы данных пользователей мировой паутины, которые когда-либо обращались за оформлением кредита в различные банки, а также разрабатывал программное обеспечение для рассылки смс-сообщений будущим жертвам. Затем злоумышленники от имени банка предлагали оформить кредит. Если заемщик соглашался, для него разыгрывали настоящий спектакль. Один из аферистов выступал в роли кредитного менеджера. В его задачи входило убедить «клиента» удаленно заключить договор с псевдо банком и согласиться на оплату сопутствующих расходов (страхование, инкассация и пр.). Другие участники группы в определённое время звонили жертве и, представляясь курьером или страховым агентом, сообщали о движении дела, - рассказали в УМВД России по Костромской области.

В результате люди переводили аферистам от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. По данным полиции, сейчас известно о пяти жертвах обманщиков в Костромской области. Из-за мошенников они лишились 378 тысяч рублей.

На злоумышленников завели уголовное дело. Фигуранты его задержаны. Идет расследование.

В УМВД по Костромской области призвали жителей быть бдительными, не доверять заманчивым предложениям в сфере приобретения товаров и услуг, неоднократно перепроверять условия заключения договора, оплаты, доставки и пр. Если вы стали жертвой обмана, сообщите об этом в органы внутренних дел лично или по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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