В Ростове зверски убили 24-летнего парня, который заступился за таксиста

В 29 июня во 2-м микрорайоне Ростова произошло чудовищное событие. На остановке около круглосуточного ларька убили 24-летнего парня. Владимир был жителем Тутаева.

Местные давно обходят это место стороной, ведь там каждую ночь собираются люди, не уважающие покой других. Они громко слушают музыку, выпивают и дерутся: вот такой провинциальный досуг.

– Приняли сомнительное решение и запретили продажу алкоголя в ночное время. Этим создали совсем стрёмные торговые точки, которые, пользуясь пробелами в законодательстве и равнодушием чиновников и горожан, всё равно торгуют алкоголем по ночам. Все молодцы, – написал местный активист Александр Салов под постом в группе «Подслушано Ростов Великий [ПРВ]” Вконтакте.

Погибший молодой человек был сиротой. Он не лез под горячую руку, не провоцировал неадекватных посетителей ночного заведения, а просто по-человечески решил заступиться за водителя такси, на которого напали завсегдатаи ночного заведения. В ходе потасовки 25-летний житель Ростова нанес Владимиру несовместимые с жизнью травмы…

– Там были ещё двое таких же ребят, как Володя. И тоже сироты, – рассказывают в соцсетях очевидцы.

Знакомые погибшего утверждают, что он был очень душевным и добрым человеком, всегда пытался всем помочь и не мог пройти мимо чужой беды.

Подозреваемого нашли.

– По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве. – В суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.