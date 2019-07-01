Где в Ярославле отключат горячую воду в июле
В Ярославле продолжаются сезонные отключения горячей воды. Сегодня мы публикуем график ремонтов и гидравлических испытаний на июль.
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
Весь район:
19 июля – 2 августа: ремонты и гидравлические испытания
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
Весь район (кроме 14 и 15 микрорайонов):
16 - 19 июля – гидравлические испытания
14,15 микрорайоны:
23 июля – 6 августа - ремонты
КИРОВСКИЙ И ЛЕНИНСКИЙ РАЙОНЫ
11-25 июля – ремонты и гидравлические испытания:
улицы Советская, Полушкина Роща, Андропова, Флотская, Первомайская, Подзеленье, Терешковой, Флотская, Волжская набережная, Кирова, часть просп. Октября, Суркова, Депутатская, Депутатский пер., Пятницкая, Кооперативная, Зои Космодемьянской, Революционная, пл. Челюскинцев, Андропова, Республиканская, Ушинского, Красный съезд, Лизы Чайкиной, Трефолева, Кооперативная, Кедрова, просп. Ленина, 1-17, Волкова, Красный съезд, Максимова, Нахимсона, Некрасова, Воинова, 2, 6, 8, 10, 15 - 39.
16-19 июля - гидравлические испытания:
улицы Большая Октябрьская, 85-124, Салтыкова Щедрина, Володарского, 1-5, 7, 8, 10-15, 19, 28, 53, 46-48, 55, 59, 61, 63, 65, 101-107, Лисицына, Вольная, Всполинское поле, Победы, Магистральная, Мышкинский проезд, Рыбинская, Чайковского, Свердлова, просп. Толбухина, Угличская, Рыбинская, Свободы, Городской вал, Лисицына, Чайковского, Кудрявцева, 1 - 15, Тургенева, Чехова, Щапова, Богдановича, часть Некрасова, проспектов Октября, пр. Ленина, 20, 22, 24, 26, 28, 29,30-38, 44, 46, 48, 50-55, 57, 59, 61, Кудрявцева, Лермонтова, Радищева, Павлика Морозова, Тургенева, Полиграфическая, Чкалова, Юности, Ухтомского, Белинского, Добролюбова, Жилая, Богдановича, Городской вал.
23-25 июля – гидравлические испытания:
часть ул. Победы, пр. Октября, улицы Некрасова, Володарского, 50, 60, 62, 64.Улицы Воинова, 1, 3, 3А, Менжинского, Харитонова, пр. Ленина, 12, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, Автозаводская, 1 и 3 Жилая, Розы Люксембург, Белинского, Добрынина, Жукова, Карла Либкнехта, Радищева, Угличская, Чехова, Чкалова, Юности, Добролюбова, Чкалова, Кудрявцева – с дома №18, часть пр. Октября, Пушкина, Ушинского, Свободы, Собинова, Свердлова, Республиканская, Победы, Большая Октябрьская, 28-92, Чайковского, Комсомольская, Которосльная наб., Республиканская, Салтыкова-Щедрина, Мукомольный пер.
23-25 июля - гидравлические испытания, 29 июля – 7 августа – ремонты:
улицы Чайковского, Некрасова, Республиканская, Победы, часть пр. Октября, Республиканская, Свердлова, Чайковского,
КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ И ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОНЫ
30 июля – 1 августа - гидравлические испытания:
Улицы Гагарина, Московский проспект, Ньютона, Зелинского, Павлова, Нефтяников, Большие Полянки, Закгейма, Институтская, Калинина, Кривова, Рыкачева, Титова, Фрунзе, 8 марта, Декабристов, Курчатова, Будкина, Герцена, Зелинского, Слепнева, Силикатное шоссе, Матросова, Красноперекопская, Носкова, Семашко, Маланова, Наумова, Калмыковых, Гоголя, Курчатова, Ушакова, Подвойского, Матросова, Стачек, Зелинского, Зеленцовская, Ползунова, Короленко, Майорова, Дорожная, Б. Федоровская, Ньютона, Бахвалова, Которосльной пер., Нагорная, Журавлева, Писемского, Малая Пролетарская, Пригородная, поселки Текстилей, Ивняки, Дубки, Нагорный, Щедрино, Силикатного завода.
Полный график отключений горячей воды в Ярославле на лето - 2019 - здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU