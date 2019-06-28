Своего поля ягодки

Про агропарк нам рассказала соучредитель компании Ирина Белова.

- Ирина Владимировна, «Ясенево» называют ярким примером «органического земледелия». Что это значит?

- Ясенево находится на середине пути между Ярославлем и Костромой, в километре от трассы. Это красивое и живописное место. У нас 90 гектаров, пока обрабатываем 15, остальное - резерв для роста. Мы очень любим свою землю, не хотим ее портить, поэтому не применяем гербицидов, химических удобрений. Сейчас мы выращиваем клубнику, малину и черную смородину. Предлагаем покупателям свежую ягоду, а в следующем году откроем и цех по переработке. Но в июне такая ягода, как клубника, уже отходит. Впереди – продажа сладкой малины.

Кроме того, в своих теплицах мы выращиваем рассаду однолетних и многолетних цветов, овощей, плодово-ягодные и декоративные растения.

- Где все это может найти покупатель?

- Наши торговые точки находятся в Ярославле, рядом с ТРК «Вернисаж», в поселках Туношна и Ясенево.

- В чем вы видите дальнейшее развитие?

- Одно из направлений - экологический туризм. Сейчас закладываем фундаменты домиков для отдыхающих, чтобы в следующем году принять гостей. Их будут ждать облагороженная территория (мы можем себе позволить сделать ее очень красивой, поскольку сами выращиваем рассаду), катание на лошадях, развлечения для детей, контактный зоопарк, зарыбленный пруд… Общая идея - создать древнерусскую, старославянскую атмосферу.

- Вы начинали работать «в чистом поле»?

- Да, и за 2 года сделали немало. Начали с иван-чая. В отличие от других производителей региона у нас есть цех, оснащенный современным импортным оборудованием для переработки чая. Разница в том, что наше сырье - это именно иван-чай. При этом полностью сохранена технология, применявшаяся нашими предками сотни лет назад, когда иван-чай экспортировался в Англию и другие страны Европы. Листья завяливаются, подсушиваются, скручиваются, ферментируются собственным соком и, наконец, под действием определенной температуры высушиваются. Торговая марка нашего иван-чая - «Одолень».

- На «Ярославском поле» вы предложили посетителям свою клубнику. Как она выращивается?

- На открытом грунте, без гербицидов и химических удобрений. Так, как это происходит на грядке в деревенском огороде. Коллеги-аграрии понимают, сколько для этого требуется труда. Чтобы порадовать покупателей, 10 наших работниц целый месяц каждодневно пропалывали ягоду! В том, как мы работаем, убедиться легко - просто приезжайте в Ясенево. и все увидите собственными глазами! Или попробуйте нашу клубнику - это чистая и живая ягода!

- Может ли ярославец не просто купить вашу клубнику, а посадить ее на своем садовом участке?

- Конечно! Рассада поступит в наши торговые точки в августе-сентябре. Мы предлагаем клубнику и рассаду нескольких сортов: Кокинская заря, Фестивальная ромашка, Купчиха, Славутич, Альфа, Царица, Берегиня. Сейчас вы можете купить наши ягоды, попробовать их, выбрать сорт на свой вкус, а затем приобрести рассаду.

- В чем особенность этих сортов?

- Все они созданы на опорном пункте Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства в селе Кокино Брянской области. Эта клубника обладает высоким иммунитетом и устойчивостью к нашим климатическим условиям, что и позволяет выращивать ее на открытом грунте без «химии». Кроме того, подход отечественных селекционеров в корне отличается от западного. Там цель - вырастить крупную клубнику, которая долго сохраняет товарный вид. Ее можно транспортировать за тридевять земель, но на вкус она пустая, покупатели называют такие ягоды «стеклянными». Для российских селекционеров главное - вкус. Наша ягода - живая, даже в холодильнике ее не стоит хранить больше двух дней, она мнется. Зато вкус - волшебный! Мы видим, что наши люди уже наелись импортной «химии» и выбирают российские органические ягоды. И рады помочь своим землякам!

Адрес: Ярославская обл., Некрасовский район, п. Ясенево.

Телефон 8 (4852) 33-62-00.

Почта: agropark76@mail.ru

Сайт: https://yar-pitomnik.ru/

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Справка «КП»:

Межрегиональная аграрная выставка- форум «День ярославского пола» является одной из крупнейших демонстрационных площадок современных ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственном производстве и новейшей сельскохозяйственной техники в ЦФО.