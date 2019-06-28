2019-06-28T18:00:14+03:00
Иваново

В Тейкове ребенок из благополучной семьи играл с оголенным проводом и был госпитализирован

Двухлетнего малыша ударило током
Роман РЫЖИКОВ
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Родители оставили ребенка без присмотра всего на несколько мгновенийРодители оставили ребенка без присмотра всего на несколько мгновенийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ивановской области произошло ЧП: в Тейкове малолетнего ребенка ударило током. Произошло это не где-то, а в квартире, где двухлетний малыш проживает с родителями. Взрослые затеяли ремонт и не усмотрели за мальчиков. Во время игры он коснулся оголенного провода розетки. К счастью, пострадавший выжил, ребенка доставили в центральную больницу, откуда в последствии пациента госпитализировали в Ивановскую областную клиническую больницу.

В полицию о произошедшем сообщили медицинские сотрудники. По факту случившегося проводится проверка. Известно, что семья, в которой произошел несчастный случай, благополучная.

Тем, кто не знает, как обезопасить себя, своих детей и даже животных от электротравм, полиция напоминает:

Не оставляйте малышей без присмотра. Все электроприборы должны быть защищены от доступа к ним, а провода надежно изолированы

ИСТОЧНИК KP.RU

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