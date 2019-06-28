2019-06-28T18:00:14+03:00
Кострома

В Костроме из-за погоды ввели режим повышенной готовности

В регионе ожидается холод, ветер и дождь
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Костромичей предупредили об ухудшении погоды.Костромичей предупредили об ухудшении погоды.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Костроме из-за погоды ввели режим повышенной готовности. В регионе ожидается похолодание, большое количество осадков и усиление ветра. В пятницу, 28 июня, температура воздуха не поднимется выше 13 градусов. В субботу будет около 16 градусов. И только с воскресенья температура вновь вернется к летним отметкам. 30 июня и 1 июля ожидается 20-21 градус тепла, 2 июля – 23 градуса. Но потом вновь похолодает до 16-19 градусов. При этом возможны дожди, грозы.

- При порывах ветра возможны нарушения электроснабжения, падение рекламных щитов, башенных кранов, деревьев. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и не нарушать правила дорожного движения, - предупредили власти.

Распоряжение введении режима опубликовала администрация Костромы. Действовать он начал с 9 часов утра 28 июня. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности города поручили мониторить ситуацию на дорогах местного значения, а также своевременно реагировать на возможные нарушения нормальной жизнедеятельности населения. Управлению жилищно-коммунального хозяйства предписано контролировать ситуацию с авариями на коммунальных сетях, следить за работой управляющих компаний. Специалисты Центра гражданской защиты Костромы будут объезжать жилые дома, подверженные подтоплению. В случае ЧП воду будут откачивать. Организации «Дорожное хозяйство» поручено дежурить на случай необходимости устранения возможных засоров ливневой канализации. Управлению ГИБДД Костромской области в рамках своей компетенции рекомендовано оперативно принимать меры по предотвращению заторов на улицах города и обеспечению работы городского пассажирского транспорта.

На усиленный режим работы также переведены управдомы и водоканал, который должен контролировать состояние питьевой воды, поступающей в сети города.

При возникновении экстренных ситуаций (происшествий) жителям порекомендовали обращаться в оперативные службы области по телефону: 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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