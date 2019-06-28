2019-06-28T18:00:14+03:00
Происшествия

«Мы лишились 750 тысяч!»: в Ярославле ликвидировали гигантскую финансовую пирамиду

Более двух тысяч обманутых по всей стране принесли мошенникам миллиарды рублей
Роман РЫЖИКОВ
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Руководителю ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: УМВД РоссииРуководителю ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фото: УМВД России
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В Ярославской области ликвидировали крупную финансовую пирамиду. Компания обманула больше двух тысяч человек в разных городах России, а сумма ущерба перевалила за миллиард рублей.

Злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании. Вкладчикам обещали большие дивиденды – до 36% годовых, а для спокойствия предлагали «застраховать» вклады в иностранной компании. Чтобы создать видимость безопасности, мошенники брали часть денег своих новых «инвесторов» и отдавали их старым клиентам. Жертвы были уверены, что их деньги пойдут на строительство и коммунальную сферу. Но деньги шли в заграницу: юридическое лицо было зарегистрировано в одной из стран Южной Америки.

- Мы вложили туда 750 тысяч рублей и не можем получить больше года! – написал Антон из Ярославля на одном из форумов. Подобных анонимных комментариев на различных форумах и сайтах хоть отбавляй.

Преступники действовали в Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях, а головной офис находился в Ивановской области. Офис филиала компании в Ярославле располагался в самом центре города и соседствовал с приличными организациями. Это бросало пыль в глаза будущим клиентам. А вот будущим сотрудникам уделяли не так много внимания.

- Пришла я на собеседование в эту компанию, - рассказывает жительница Ярославля Ольга. - Собеседование со мной проводил совсем молодой человек (года 22-24)по имени Евгений, явно не имеющий опыта. Неопрятный вид: рубашка какая-то не понятная с коротким рукавом, ворот расстегнут, никаких анкет, даже резюме с меня не спросили. А когда я спросила про организацию, чем занимается, так он мне только название и сказал! Ни про вакансию не рассказал, уперся в допрос с пристрастием про то, почему же я сейчас ищу работу…

Правоохранители в шести регионах Российской Федерации провели больше 50 обысков, в преступной схеме задействованы больше 30 юридических лиц. Изъято больше сотни мобильных телефонов и сим-карт, оборудование для управления сотней сайтов, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент» и многое другое.

- В настоящее время по ходатайству следователя двоим предполагаемым организаторам, а также руководителю ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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