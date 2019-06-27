2019-06-27T18:11:22+03:00
Иваново

До трех лет за укушенный палец: житель Ивановской области попробовал 44-летнюю соседку на вкус

Мужчина давно точил на нее зуб
Роман РЫЖИКОВ
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Но женщина оказалась ему не по зубамНо женщина оказалась ему не по зубамФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Соседские войны – давно отдельный жанр. Пословицы, анекдоты, фильмы и даже компьютерные игры – чего только не придумают про людей, живущих бок о бок. Однако, немало таких историй и в томах уголовных дел. И несмотря на серьезность, без смеха на них не взглянешь.

Так, МВД России по Комсомольскому району проводит проверку по факту причинения средней тяжести вреда здоровью. Герои – 41-летний мужчина и его 44-летняя соседка. Между односельчанами давно были натянуты отношения, и недавно они достигли своего апогея: мужчина не выдержал и укусил женщину за палец. Такого проявления чувств покусанная не поняла и обратилась в полицию.

- Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до трех лет – комментируют происшествие в региональном ведомстве.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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