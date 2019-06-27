2019-06-27T16:11:24+03:00
Кострома

Живущий в лесу костромич вышел в люди, чтобы ограбить бывшую

Оказалось, мужчина не в первый раз пытается нажиться на своих женщинах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Живущий в лесу костромич вышел в люди, чтобы ограбить бывшую.Живущий в лесу костромич вышел в люди, чтобы ограбить бывшую.Фото: Наталия НЕЧАЕВА
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Необычное преступление раскрыли костромские полицейские. В поселке Островский ограбили 30-летнюю женщину. Вечером она вернулась с работы и увидела, что дверь ее квартиры открыта, а из дома пропали все деньги.

- Полицейские по горячим следам установили злоумышленника. Им оказался бывший сожитель матери потерпевшей. Мужчину задержали. Как выяснилось, после разрыва с пассией он ушел жить в лес, а когда потребовались деньги на пропитание, вспомнил дорогу к последнему комфортному пристанищу, - рассказали в УМВД России по Костромской области.

Кстати, выяснилось, что нажиться на своих бывших женщинах «альфонс» пробует не первый раз. Буквально в мае мужчина был осужден за кражу продуктов питания, совершенную у бывшей супруги.

Сейчас на подозреваемого завели новое уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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