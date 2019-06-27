Чтобы и в холод было тепло

В Ярославле идут ежегодные работы по подготовке к новому отопительному сезону. Об их организации и особенностях нам рассказал генеральный директор АО «Ярославские ЭнергоСистемы» Виталий Леженко

- Виталий Юрьевич, давайте начнем с вопросов, которые задают наши читатели. Вам как профессионалу они могут показаться наивными, но людям это интересно. Например, кто и для чего отключает летом горячую воду, какие работы в это время выполняются? Кто определяет график отключения?

Генеральный директор АО «Ярославские ЭнергоСистемы» Виталий Леженко

- В период отключения горячей воды теплогенерирующие организации производят обслуживание аппаратуры котельных, а мы - ремонт и диагностику тепловых сетей. Наша задача - произвести ремонт быстро и качественно. Также в этот период мы стараемся провести диагностику состояния магистральных тепловых сетей. Проект графика отключений составляет производитель тепла, который в последующем утверждается органами местного самоуправления.

- Много ли в Ярославле производителей тепла?

- Самый крупный - ТГК-2, но есть и другие компании, чьи котельные расположены в различных частях города. Это Яргортеплоэнерго, «Газпром теплоэнерго Ярославль», «Хром», «Желдорреммаш», филиал ЯЭРЗ им. Б.П. Бещева, «ТехЭкспо», Ярославльводоканал, «Спецторг Плюс», «Старк-Ресурс», «ТЭК-1», Компания «Спектр», УПТК «Топливоподающие системы», ЯВРЗ «Ремпутьмаш».

- Вы упомянули диагностику состояния тепловых седей. А какими способами это осуществляется?

- Мы применяем различные методы диагностики. С прошлого года для магистральных тепловых сетей (тепловые сети большого диаметра) мы привлекаем подрядные организации, которые производят внутритрубную диагностику с использованием специального робота. Двигаясь в трубах большого диаметра, он с помощью электромагнитного излучения определяет толщину их стенок. Кроме того, у нас существует постоянно действующая система ОДК (оперативного дистанционного контроля). Суть в том, что сейчас мы используем предызолированные (то есть предварительно изолированные пенополиуретаном) трубы, в которые заложены проводники. Если происходит утечка воды, изолирующий слой намокает, меняется электропроводность - и ОДК нас об этом оповещает. Также есть и более традиционный способ проверки - это опрессовка - испытание тепловых сетей за счет повышенного давления воды. Опрессовка проводится дважды в год по окончании отопительного периода и перед его началом.

АО "Ярославские Энергосистемы"

- Как вы планируете производство работ по капитальному ремонту тепловых сетей, расположенных под объектами транспортной инфраструктуры и внутри дворовых территорий?

- Ситуация стала более упорядоченной. В частности, на территории Ярославской области реализуется программа «Безопасные и качественные дороги». График соответствующих работ известен заранее, и мы стараемся выполнить прокладку или замену труб, до того как на соответствующий участок выходят дорожники. Например, переход тепловых сетей через Тутаевское шоссе мы уже сделали, а сейчас работаем на улице Угличской, улице Республиканкой возле ЦНТИ. То же самое касается благоустройства дворов по губернаторской программе «Решаем вместе».

- Читатели часто спрашивают, почему тепловые сети так часто расположены под парковками и другими объектами благоустройства внутри дворовых территорий?

- Что касается размещения над нашими сетями автопарковок, стоянок или каких-то иных объектов, хочу сказать, что современный город - это постоянно растущий и изменяющийся организм. Выросло количество автомобилей и парковок во дворах, но ведь где-то должны размещаться и сети энергоснабжения, при этом площади внутри дворовых территорий не изменяются. Поэтому неизбежны ситуации, когда поверх сетей делают парковки и другие объекты благоустройства.

- Проектировщики запрашивают у вас информацию о расположении ваших сетей?

- Нет, исходную геодезическую информацию проектным организациям предоставляет МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Оно имеет геодезические карты земельных участков, на которых нанесено и большинство сетей. Планировочную часть проектной документации мы получаем примерно за три-четыре месяца, до того как начнется благоустройство. За это время мы должны спланировать и провести работы по необходимому ремонту тепловых сетей. Программа благоустройства дворов для нас самая тяжелая. Трубы в сетях очень разные по диаметру - от большого до маленького. Сами сети очень изношены. Более того, на многие из них нет документации.

АО "Ярославские Энергосистемы"

- Почему?

- Вспомните, как строился Ярославль. В городе есть множество домов, социальных объектов и даже целые микрорайоны, которые в советское время строили те или иные предприятия и ведомства: моторный завод, НПЗ, завод дизельной аппаратуры и т.д. После перестройки предприятия передавали свою «социалку» городу вместе с сетями. Причем документация зачастую терялась, а может, ее и не существовало изначально. Кроме того, после банкротств и чехарды со сменой собственников предприятий часть сетей оказалась брошенной, бесхозной, и все это хозяйство передано нам.

Сейчас мы работаем так, чтобы отремонтированные сети служили долгие годы. Соответственно закупаем качественные и долговечные трубы, арматуру, отводы, фитинги, концевые элементы и т.д. Они стоят дорого и не лежат у нас на складах, а поставляются под заказ. Значит, нужно время на то, чтобы заказать и получить их, спланировать работы, при необходимости привлечь подрядчиков (мы не можем себе позволить содержать работников и технику «про запас»). А сроки поджимают, причем участок мы должны сдать полностью! Даже если все материалы есть у нас в наличии, работы на одном объекте занимают примерно две недели, а в ситуации с заказом поставок - не меньше месяца.

- Из-за чего чаще всего возникают «накладки»? Виноват человеческий фактор?

- Иногда бывает и такое. Но чаще виной всему - недостаток денежных средств.