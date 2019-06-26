2019-06-27T10:52:31+03:00
Иваново

На дороги Ивановской области нанесут желтую разметку

Необычные разделительные полосы появятся на шести трассах
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: правительство Ярославской области.Фото: правительство Ярославской области.
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На дороги Ивановской области нанесут желтую разметку. Она появится на шести трассах. В основном это будут желтые разделительные полосы. В правительстве Ивановской области сообщили, что такой эксперимент власти решили провести вместе с Госавтоинспекцией.

Опыт нанесения желтой осевой разметки в России уже есть у Мурманской области, Карелии и Краснодарского края.

- Практика этих регионов показала, что водители лучше воспринимают желтый цвет, он более заметен на дороге, особенно при неблагоприятных погодных условиях. Включенный в состав пластика наполнитель из стеклошариков увеличивает световозвращение разметки в ночное время, - отметил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Дмитрий Вавринчук.

В регионах, где ранее проводился эксперимент, испытания показали, что число ДТП в среднем снизилось на 30%. Кстати, разделительные полосы желтого цвета также широко распространены в странах Северной Европы, США и Канаде и хорошо себя зарекомендовали в суровых климатических условиях.

Новый тип разметки появится на шести региональных трассах: Суздаль - Гаврилов Посад, Тейково - Гаврилов Посад, Фурманов - Дуляпино - Писцово, Палех - Южа, Южа - Холуй - Дубакино, Лежнево - Хозниково - Шуя. В настоящее время такая разметка уже появилась на отремонтированных участках трасс Фурманов - Дуляпино - Писцово, Палех - Южа, Суздаль - Гаврилов Посад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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