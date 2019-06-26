Рост зарплат в Костромской области оказался на одном уровне с экономически развитыми Липецком и Мурманском

Среднемесячная начисленная заработная плата по отношению к величине прожиточного минимума в Костромской области ежегодно увеличивается на 5,17%. Такие данные по итогам трехлетнего анализа опубликовал деловой журнал «Инвест-Форсайт».

Отношение зарплаты к прожиточному минимуму считается одним из важнейших показателей, демонстрирующих благосостояние граждан. Эксперты проанализировали данные за 2015-2018 годы и на их основании составили рейтинг российских регионов.

Больше всего благосостояние улучшилось у Амурской, Архангельской, Кемеровской областей. Единственный отрицательный показатель у Чукотки, сообщается на сайте издания.

Кострома в списке занимает 40 место с показателем – 5,17 %. Примечательно, что регион расположился между такими экономически развитыми субъектами РФ, как Липецкая и Мурманская области. В соседних Ярославле и Иванове среднегодовой прирост зарплаты по отношению к прожиточному минимуму находится на уровне чуть выше 4%.

Положительная динамика отмечается и в 2019 году. По данным РИА Рейтинг, в первом квартале Костромская область стала лидером по росту номинальной зарплаты. Увеличение в регионе составило 16,1%, тогда как в целом по стране этот показатель 6,5%.

В 2018 году в Костромской области среднемесячная номинальная начисленная заработная плата увеличилась на 9,7% и составила 27 526 рублей. Регионом в полном объеме выполнены целевые показатели Указов Президента по росту зарплат всех категорий работников социальной сферы. Так, жалование младшего медперсонала выросло в 1,8 раза (с 13,5 до 24,3 тыс рублей), социальных работников – в 1,4 раза (с 17 до 24,4 тыс рублей), на 30% - у врачей и работников культуры.

Существенный рост заработной платы наблюдается в реальном секторе экономики, прежде всего, в промышленности. В частности, в обрабатывающих производствах в 2018 году зарплата выросла в среднем на 16,7% и составила 28,5 тыс рублей, а в ювелирной промышленности - в 1,6 раза, превысив 30 тыс рублей.

По словам руководителя Костромского союза промышленников Вадима Брюханова рост зарплаты в реальном секторе экономики связан с увеличением объемов производства и эффективной работой администрации региона по легализации «теневого» бизнеса.

«Работа ведется поступательно, последовательно. Идет постоянное взаимодействие с налоговой службой, в том числе, в части НДС. Мы видим со стороны предпринимателей встречное движение, они легализуют свой бизнес. И, на мой взгляд, эта работа должна быть продолжена. Чтобы предприниматели работали в равных условиях, а люди получали исключительно «белую» зарплату», - прокомментировал Вадим Брюханов.