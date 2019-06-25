2019-06-25T18:28:04+03:00
Иваново

Нечеловеческая жестокость: в Ивановской области пара убила и сожгла пенсионерку

Преступники услышали приговор
Роман РЫЖИКОВ
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Преступники сожгли дом, чтобы скрыть свои бесчинстваПреступники сожгли дом, чтобы скрыть свои бесчинстваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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39-летний житель Ивановской области и его 40-летняя подельница услышали приговор суда. Пара признана виновной в чудовищном убийстве, произошедшем больше двух лет назад в поселке Колобово. 16 декабря 2017 года здесь произошел пожар. В сгоревшем доме обнаружили тело пенсионерки. Позже выяснилось, что дом сожгли, чтобы скрыть страшное преступление.

Мужчина и женщина выпивали вместе, когда им пришла идея ограбить пенсионерку – на днях мужчина уже ограбил ее на три с половиной тысячи рублей.

Придя к дому жертвы, преступники стали ломиться в дверь, но бабушка заперлась и попыталась прогнать грабителей. У мужчины был припасен гвоздодер, но дверь не поддалась. В это время женщина разбила окно и влезла в дом. Хозяйка изо всех сил пыталась помешать ей, но не смогла – подельница впустила внутрь второго преступника. У пенсионерки больше не было шансов…

Мужчина ударил пожилую женщину и связал ее подручными тряпками. Но и тогда хозяйка отказалась отдавать грабителям свое имущество. Тогда грабители забрали электрическую плитку, два блока сигарет, дешевый мобильник старушки и два блока сигарет.

Сначала преступники пытались задушить бабушку, но потом решили инсценировать ее естественную смерть: мужчина растопил печь и перекрыл дымоход. Выждав несколько часов, мужчина вернулся, чтобы убедиться, что жертва мертва, забрал чугунные детали печи, сетку рабицу, поджог дом и скрылся…

За свои бесчинства мужчина получил 22 года колонии особого режима, женщина – 15 лет

ИСТОЧНИК KP.RU

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