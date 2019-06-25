2019-06-25T17:24:34+03:00
Кострома

В Костромской области насильника и убийцу 16-летней девушки нашли спустя 16 лет

Дело передано в суд
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: СУ СКР по Костромской области.Фото: СУ СКР по Костромской области.
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В Костромской области насильника и убийцу 16-летней девушки нашли спустя 16 лет. Сейчас мужчине 52 года. Он судим за совершение ряда тяжких преступлений. И вот вскрылось еще одно, за которое, как считал сам изверг, он останется безнаказанным.

- По данным следствия, 10 мая 2003 года на пустыре в поселке Дружба Судиславского района Костромской области было обнаружено тело 16-летней девушки с множественными ножевыми ранениями и следами совершения изнасилования. Данное преступление долгие годы оставалось нераскрытым, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого, - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Костромской области.

Однако в этом году в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет при участии криминалистов центрального аппарата СК России и сотрудников костромского УМВД были получены данные о причастности к совершению преступления того самого мужчины. Было проведено семь судебных экспертиз, в том числе, молекулярно-генетическая, которые подтвердили – это и есть убийца.

- В ходе следствия обвиняемый под давлением неопровержимых улик признал вину в содеянном частично. При проверке показаний на месте он подробно рассказал об обстоятельствах совершенного преступления в отношении потерпевшей, - добавили в СК.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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