2019-06-25T16:42:24+03:00
Общество

В Ярославле женщина-кондуктор спасла девочку, которая упала в обморок в маршрутке

Власти города поощрили неравнодушную ярославну благодарственным письмом и сертификатом в ресторан
Екатерина РЯБЦЕВА
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Виктория Коростелева не считает, что совершила подвиг/ФОТО: Александр ХолоповВиктория Коростелева не считает, что совершила подвиг/ФОТО: Александр Холопов
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В четверг, 20 июня, маршрутка №82 отъезжала от остановки на проспекте Фрунзе. Она была почти пустая.

– Я зашел, сел на свободное место где-то в конце, – вспоминает пассажир Александр Холопов.

Скоро маршрутка стала заполняться, а на одной из остановок подсела группа детей от 7 до 15 лет. В какой-то момент поднялся шум, образовалась паника. Ребята просили уступить место девочке, которая упала в обморок. Предположительно, это был солнечный удар.

Равнодушных пассажиров на том маршрутном рейсе не было, все были взволнованы, причастны и старались помочь.

Самую большую помощь оказала кондуктор Виктория Коростелева. Она принесла бутылку воды и начала оказывать первую помощь.

– Возможно, у нее была с собой аптечка, не помню, – рассказывает Александр.

Женщина поддерживала напугавшуюся девочку и следила за ее состоянием, пока та не пришла в себя и не почувствовала себя лучше.

Муниципалитет города решил наградить Викторию. За доброе дело и неравнодушие ей вручили благодарственное письмо, букет, часы и сертификат в ресторан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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