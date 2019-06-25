Для жителей Ярославской области ввели льготные тарифы на вывоз мусора. Решение было принято 25 июня на заседании региональной думы. Тарифы начнут действовать с 1 июля. Воспользоваться ими смогут ярославцы, у которых нет полного набора коммунальных услуг – отопления, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также те, кто использует печное отопление твердым топливом и пользуется только услугой электроснабжения.

С предложением о введении таких тарифов к депутатам обратилось областное правительство. Связано это с тем, что в Ярославской области с 1 июля опять произойдет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И больше всего поднимутся цены на вывоз мусора - сразу на 27%. Власти подсчитали, что в домах с полным набором коммунальных услуг при повышении всех тарифов высокий рост платы за работу с отходами нивелируется относительно небольшим подорожанием остальных услуг. И в итоге увеличение совокупной платы жителей за жилищно-коммунальные услуги не превысит допустимых 2% (в отдельных случаях – 4%). А вот в домах, где почти никаких коммунальных услуг нет, рост тарифов на мусор автоматически поднимет плату населения на гораздо больший процент.

Введение льготного тарифа позволит брать с населения меньше денег, а недоплаченное жителями власти возместят региональному оператору компании «Хартия» из бюджета области.

– Закон дает возможность применения льготного тарифа на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении более семидесяти тысяч жителей региона, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.

Правда, некоторых депутатов возмутило, что региональная казна будет оплачивать аппетиты коммерческой фирмы. Однако заместитель директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина ответила, что тариф является экономически обоснованным, то есть «Хартия» смогла привести расчеты, доказывающие необходимость повышения цен на их услуги.

- В последнее время в регионе в разы увеличилось количество контейнерных площадок и самих контейнеров. Прекращена эксплуатация заполненных и не соответствующих установленным требованиям полигонов, что повлекло изменение логистических потоков транспортировки, - пояснила она.

В правительстве сообщили, что жителям, чтобы воспользоваться льготными тарифами, не надо писать каких-то заявлений и справок. Все данные по этой категории уже есть департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.