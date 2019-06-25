Для жителей Ярославской области ввели льготные тарифы на вывоз мусора
Для жителей Ярославской области ввели льготные тарифы на вывоз мусора. Решение было принято 25 июня на заседании региональной думы. Тарифы начнут действовать с 1 июля. Воспользоваться ими смогут ярославцы, у которых нет полного набора коммунальных услуг – отопления, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также те, кто использует печное отопление твердым топливом и пользуется только услугой электроснабжения.
С предложением о введении таких тарифов к депутатам обратилось областное правительство. Связано это с тем, что в Ярославской области с 1 июля опять произойдет повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И больше всего поднимутся цены на вывоз мусора - сразу на 27%. Власти подсчитали, что в домах с полным набором коммунальных услуг при повышении всех тарифов высокий рост платы за работу с отходами нивелируется относительно небольшим подорожанием остальных услуг. И в итоге увеличение совокупной платы жителей за жилищно-коммунальные услуги не превысит допустимых 2% (в отдельных случаях – 4%). А вот в домах, где почти никаких коммунальных услуг нет, рост тарифов на мусор автоматически поднимет плату населения на гораздо больший процент.
Введение льготного тарифа позволит брать с населения меньше денег, а недоплаченное жителями власти возместят региональному оператору компании «Хартия» из бюджета области.
– Закон дает возможность применения льготного тарифа на коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в отношении более семидесяти тысяч жителей региона, – пояснил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков.
Правда, некоторых депутатов возмутило, что региональная казна будет оплачивать аппетиты коммерческой фирмы. Однако заместитель директора областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Марина Уткина ответила, что тариф является экономически обоснованным, то есть «Хартия» смогла привести расчеты, доказывающие необходимость повышения цен на их услуги.
- В последнее время в регионе в разы увеличилось количество контейнерных площадок и самих контейнеров. Прекращена эксплуатация заполненных и не соответствующих установленным требованиям полигонов, что повлекло изменение логистических потоков транспортировки, - пояснила она.
В правительстве сообщили, что жителям, чтобы воспользоваться льготными тарифами, не надо писать каких-то заявлений и справок. Все данные по этой категории уже есть департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов.
ИСТОЧНИК KP.RU