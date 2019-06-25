2019-06-25T11:37:13+03:00
Здоровье

В новом здании Центральной городской больницы Ярославля начали работу два детских отделения

В расположенной на улице Терешковой ЦРБ завершен первый этап капитального ремонта
Мария СОКОЛОВА
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Ремонтные работы и обеспечение подразделений медицинским оборудованием в новом помещении ЦГБ проводились за счет областного бюджета и средств резервного фонда правительства РФ.Ремонтные работы и обеспечение подразделений медицинским оборудованием в новом помещении ЦГБ проводились за счет областного бюджета и средств резервного фонда правительства РФ.Фото: Правительство Ярославской области
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Два отделения – пульмонологическое и педиатрическое – переехали в новое помещение. Для них были выделены отдельные этажи, где организованы кабинеты изолированного приема пациентов, боксы, экстренная лаборатория.

– В больнице будет открыт амбулаторно-диагностический центр, который рассчитан на 200 – 250 посещений в смену и соответствует всем стандартам оказания медицинской помощи. Это существенно снизит нагрузку на врачей, которые обслуживают Кировский и Ленинский районы, – отметил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Больница на улице Терешковой устроена по бережливому принципу, что обеспечивает оптимальную доступность врачебной помощи. Мы работаем над тем, чтобы этот подход был распространен и в остальных лечебных учреждениях региона.

Педиатрическое отделение специализируется на оказании медпомощи детям раннего возраста и рассчитано на 50 коек, 10 из которых предназначены для больных с острыми аллергическими реакциями. На новых площадях врачи смогут госпитализировать пациентов дифференцированно: разделять имеющих вирусную инфекцию и требующих планового наблюдения.

Пульмонологическое отделение, которое также является центром диагностики и лечения муковисцидоза, рассчитано на 30 коек. Для маленьких пациентов оборудованы просторные процедурные кабинеты, развернута палата интенсивной терапии, все помещения укомплектованы новой мебелью и медицинским оборудованием. На первом этаже стационара будут открыты рентгенологическое отделение, лаборатория и аптека. Это позволит выполнять диагностические обследования детей, в том числе и флюорографические, в одном месте.

Ремонтные работы и обеспечение подразделений медицинским оборудованием в новом помещении ЦГБ проводились за счет областного бюджета и средств резервного фонда правительства Российской Федерации. Всего на эти цели в 2018 году было выделено более 14 миллионов рублей. Также привлечены внебюджетные источники.

– Мы объединили возможности бюджета Ярославской области и попечительского совета «Десятилетие детства», который функционирует у нас с начала этого года, – сказал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян. – Сегодня посмотрели и приняли решение продолжить работу. В полном объеме будут обновлены мебель, необходимое диагностическое оборудование. Мне много приходится бывать в других регионах страны, и я везде отмечаю позитивные моменты, которые могут быть использованы правительством региона в медицине родной области, прежде всего в детских учреждениях. Есть ряд идей, как украсить помещение, где детям приходится проходить не только обследование, но и длительное время находиться на лечении. Наша общая задача – построить больницу, соответствующую требованиям XXI века.

До ноября этого года под контролем областного департамента здравоохранения и фармации будет завершен ремонт 2-го и 3-го этажей, чтобы весь детский корпус больницы был современным и комфортным для пребывания детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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