Выпускники костромской военной академии устроили покатушки по городу на шикарных автомобилях

Выпускники Костромской военной академии радиационной, химической и биологической защиты устроили шумный выпускной. Молодые люди прокатились по Костроме на лимузинах и «Хаммерах», высунувшись из окон, сигналя и улюлюкая.

Очевидцы сняли заезд на камеру и выложили в соцсети. В ответ поднялась волна негодования среди костромичей.

- Они офицеры! А не ГПТушники - показушники. Лицо нужно держать изначально! - осуждают военных в комментариях.

учеба в военном ВУЗе мягко говоря отличается от гражданки. И про недоедание и недосыпание для курсантов очень актуально. Проехались они на машинах, посигналили - да некоторые свадебные кортежи больше шума поднимают.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту парней.

- Учеба в военном ВУЗе, мягко говоря, отличается от гражданки. И про недоедание и недосыпание для курсантов очень актуально. Проехались они на машинах, посигналили - да некоторые свадебные кортежи больше шума поднимают! - комментируют под постом.