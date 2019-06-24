2019-06-24T22:44:00+03:00
Кострома

Выпускники костромской военной академии устроили покатушки по городу на шикарных автомобилях

В соцсетях поднялась волна осуждения ребят за такое поведение
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Курсанты костромской военной академии шиканули на выпускном. Фото: скриншот с видео в группе «Кострома какая она есть» в «ВКонтакте».Курсанты костромской военной академии шиканули на выпускном. Фото: скриншот с видео в группе «Кострома какая она есть» в «ВКонтакте».
Изменить размер текста:

Выпускники Костромской военной академии радиационной, химической и биологической защиты устроили шумный выпускной. Молодые люди прокатились по Костроме на лимузинах и «Хаммерах», высунувшись из окон, сигналя и улюлюкая.

Очевидцы сняли заезд на камеру и выложили в соцсети. В ответ поднялась волна негодования среди костромичей.

- Они офицеры! А не ГПТушники - показушники. Лицо нужно держать изначально! - осуждают военных в комментариях.

учеба в военном ВУЗе мягко говоря отличается от гражданки. И про недоедание и недосыпание для курсантов очень актуально. Проехались они на машинах, посигналили - да некоторые свадебные кортежи больше шума поднимают.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту парней.

- Учеба в военном ВУЗе, мягко говоря, отличается от гражданки. И про недоедание и недосыпание для курсантов очень актуально. Проехались они на машинах, посигналили - да некоторые свадебные кортежи больше шума поднимают! - комментируют под постом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Под Ярославлем на федеральной трассе погиб 18-летний мотоциклист
А теперь отличники: вслед за самыми худшими управдомами Ярославля в мэрии назвали и лучшие
Женщина и двое детей пострадали в пьяном ДТП в Ярославской области
В Ярославле из-за пожара в расселенном доме эвакуировали детский сад
Посетителя ярославского торгового центра ограбили в туалете
В Рыбинске на окружной дороге сделали шумовую разметку
В Ярославле строительный мусор после ремонта двора закопали в землю у домов
Телевизор за спасенную жизнь: в Ярославле водителя автобуса наградили за помощь пассажиру
В Ярославской области из-за повреждения моста на трассе М8 пострадало 15 машин
Хотели заживо сжечь всю семью: под Ярославлем сожгли дом, гараж и машину
В Ярославле аптечная сеть накопила двухмиллионный долг перед поставщиками
В Ярославле на трех проспектах хотят ввести выделенные полосы для общественного транспорта
Что потратишь – вернется! Экономь в отпуске и дома с МегаФоном благодаря 100% кэшбэку!
Перепрыгнул через шлагбаум: на территорию Ярославского сортировочного центра забежал лось
В Ярославле ребенок застрял в мостике детского городка
В Ярославле женщину завалило дома собственным мусором
В Ярославле безработный мужчина прописал у себя в квартире 10 мигрантов
В Тутаевском районе в техническом пруду нашли тело молодого ярославца
Ярославец, виновный в аварии на Гагарина, перед столкновением отвлекся на мобильник
Подруга украла у ярославца телефон по стоимости легковушки
На Добрынинском мосту в Ярославле «Жигули» угодили под грузовик
В ярославском УМВД рассказали, почему полицейская машина гоняла по пляжу
В Ярославле женщина украла карту друга и сняла с нее 100 тысяч рублей
В мэрии назвали пять худших управляющих компаний Ярославля
В Ярославле задержали наркокурьера с четырьмя килограммами наркотиков
Под Гаврилов-Ямом автомобиль вылетел в кювет и перевернулся
В Ярославле мошенники «разблокировали» две карты за 64 тысячи рублей