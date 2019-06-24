В Иванове больше двух недель ищут пропавшую девушку

Полиция Ивановской области просит жителей региона помочь в поисках пропавшего подростка. 17-летняя Екатерина Терехина ушли из дома 6 июня и исчезла. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Девушку ищут больше двух недель.Последний раз ее видели на улице Свободы.

На вид пропавшей около 17 лет, среднего телосложения, невысокого роста, около 165 см. Лицо круглое, волосы прямые темно-русые, цвет глаз – карий.

Если вы знаете, где может находиться Екатерина, или видели ее после 6 июня, просим вас позвонить по телефонам: 8(4932) 31-17-86, 8(4932) 32-42-04, 8(4932) 31-10-50 или 02 – отдел МВД России по Советскому району города Иваново