Заполнен на 80%: почему арендаторы строят свой бизнес с «Макси»

Напомним, первый в Рыбинске «Макси» откроется в 4 квартале этого года. Помимо одноименного гипермаркета, здесь будет магазин цифровой электроники и бытовой техники «Эльдорадо», торговая галерея мебели и товаров для дома, «Суши-маркет», магазин бижутерии LuLu, парфюмерия «Калина», аптека и др.

– В Рыбинске мы решили сосредоточиться на потребности покупателей в бытовой технике, электронике, мебели и товарах для дома. Такого формата торговых центров рядом нет, у конкурентов представлены в основном фэшн-операторы: одежда и обувь, – рассказывает Анжелика. – В этом заключается наша стратегия – закрыть реальный дефицит, а не конкурировать с другими ТЦ. Плюс мы делаем ставку на продовольственный гипермаркет нашей сети: как показывает опыт других городов, покупатели любят «Макси». Наши гипермаркеты каждый день посещают до 12 тысяч человек. Соответственно и наши арендаторы получают хороший стабильный трафик. Но успех конкретного предпринимателя зависит не только от трафика, но и от приложенных в развитие бизнеса усилий: мало иметь классный товар, надежного поставщика – надо четко понимать, что должно заставить покупателя прийти к вам.

– Из чего складывается цена за арендную площадь в «Макси»?

– Составляющих несколько. Во-первых, мы даем своим партнерам возможность работать рядом с сильным якорным арендатором – популярным продовольственным гипермаркетом. Во-вторых, наши торговые центры построены так, что галерея арендаторов находится в прикассовой зоне, поэтому каждый зашедший в ТЦ увидит предложение арендаторов. В-третьих, мы грамотно строим арендную зону: наши покупатели уже привыкли, что с 90-процентной вероятностью найдут в «Макси» аптеку, с 75-процентной – операторов косметики, и идут к нам и за этими покупками в том числе. Так мы обеспечиваем стабильный трафик, который предприниматель конвертирует в продажи на своем отделе.

– Какие еще могут быть мотивы у арендатора, чтобы прийти в «Макси»?

– Начнем с того, что компания «Макси» сама строит свои объекты, поэтому мы можем гарантировать их безопасность. Наш партнер уверен, что его бизнес вдруг не закроют из-за того, что в торговом центре не смонтировали систему пожаротушения.

Также мы сами эксплуатируем ТЦ, и если арендатору необходимо, к примеру, установить вывеску или заменить лампу, ему не нужно искать подрядчика, который это выполнит, достаточно оформить заявку администратору ТЦ.

В наших центрах всегда порядок: если обозначено, что магазин открывается в 10 часов, то покупатель может быть уверен, что все отделы будут в это время работать. На самом деле не все арендаторы понимают, что это делается не только для покупателей, но и для них самих: люди ходят только в тот торговый центр, где получают ожидаемый сервис.

Еще одно преимущество сотрудничества с «Макси» – индивидуальный подход к потребностям каждого арендатора. Мы обсуждаем условия договора, можем их корректировать. Все, о чем мы договорились, четко зафиксировано.

Первый в Рыбинске «Макси» откроется в 4 квартале этого года

– Есть мнение, что договор аренды в «Макси» объемный и сложный.

– Договор около 30 страниц. В нем прописаны абсолютно все коммерческие условия нашего сотрудничества: ответственность сторон, ставка, индексация, срок договора, оплата на период строительно-монтажных работ, когда арендатор должен открыться, правила выхода из договора и т.д. Конечно, на 2-3 листах все эти моменты не учесть. Когда вам предлагают подписать договор на 2 листах, задумайтесь, обеспечена ли в нем безопасность каждой из сторон? Если бы вам в банке предложили подписать кредитный договор на 2 листах, вы бы подписали такой документ? Здесь та же история. Мы призываем своих партнеров внимательно читать условия договора и с возникающими вопросами обращаться в отдел аренды компании либо к сторонним юристам.

– Насколько сложно стать арендатором «Макси»?

– Несложно, мы открыты к сотрудничеству. Главное, чтобы не было пересечения по товарам с продовольственным гипермаркетом и с другими арендаторами. Благодаря такому подходу наши партнеры знают, что они встанут в интересную покупателю галерею с разнообразным предложением. Это также дает уверенность в успехе бизнеса.

– Кого вы приглашаете сейчас на свободные локации?

– Операторов мебели, товаров для дома, фурнитуры для мебели, стройматериалов, а также отдел ювелирных изделий. Пока свободны площадки 60 и 30 кв. м. Предлагаем обратить внимание на островные конструкции площадью 4-6 кв.м. Этот формат не требует больших вложений в старт бизнеса и предполагает невысокие затраты на аренду.

Свои предложения по сотрудничеству и вопросы направляйте менеджеру компании «Макси» Анжелике Селезневой: 8 (911) 512-88-58, selal@maxi-net.ru. Или оставляйте заявки сайте: http://maxi-cre.ru/lease/

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