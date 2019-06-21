2019-06-21T18:20:53+03:00
Кострома

На улицах Костромы появятся скульптуры киношных героев

Выставка проектов в миниатюре открылась в мэрии города
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: Дума Костромы.Фото: Дума Костромы.
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На улицах Костромы планируют установить скульптуры киношных героев - Ларисы Огудаловой и Карандышева, Снегурочки и Леля, цыган и курсантов. Все это персонажи фильмов, которые снимали в Костроме - «Снегурочка», «Очи черные», «Сибирский цирюльник», «Жестокий романс». Всего хотят сделать семь скульптурных групп. Проект придумали студентки Костромской сельхозакадемии Елена Смирнова и Мелина Геворкян. А недавно они получили на его реализацию грант в размере миллиона рублей в конкурсе молодежных инициатив, входящих в платформу «Россия - страна возможностей».

- Эта сумма позволила воплотить мечту в жизнь. Созданные пока из пластилина скульптурные композиции вписаны в ландшафт. На открывшейся сегодня в мэрии Костромы выставке посетители могут оценить по представленным макетам и фото как все это будет выглядеть на улицах, - сообщили в Думе Костромы.

Представители Сельхозакадемии подчеркивали, что проект - результат коллективного труда. Над созданием образов в течение полугода трудились студенты, педагоги и выпускники. Саму идею - показать Кострому с кинематографической точки зрения подсказал в свое время мэр Костромы Юрий Журин.

Воплотить героев в бронзе вряд ли получится из-за дороговизны материала, а вот какой-нибудь композитный материал вполне окажется кстати. Юрий Журин предложил бизнесменам города помочь со средствами, чтобы проект был реализован в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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