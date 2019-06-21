2019-06-21T17:31:53+03:00
Иваново

В Иванове мотоциклист влетел во встречную «Ладу»: два человека пострадали

Полицейские выясняют, был ли пилот трезв
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: УМВД России по Ивановской областиФото: УМВД России по Ивановской области
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В ночь на 21 июня на улице 10 Августа в Иванове произошло ДТП: мотоцикл влетел в легковушку. Авария случилась около 00:15. 37-летний водитель «Ямахи» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору».

- В результате ДТП пострадали два человека: водитель мотоцикла с телесными повреждениями доставлен в больницу, пассажирка автомобиля «Лада» 23-летняя женщина с ушибами после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские выясняют, что послужило причиной такого странного маневра мотоциклиста, а также не был ли он в состоянии опьянения. По факту ДТП проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

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