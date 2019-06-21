2019-06-21T16:42:10+03:00
Общество

В Ярославской области с 1 июля повысятся тарифы ЖКХ

Уже известно, сколько будем платить за воду, свет и вывоз мусора
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле грядет очередное повышение тарифов.В Ярославле грядет очередное повышение тарифов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Ярославской области с 1 июля повысятся тарифы ЖКХ. Уже сейчас стало известно, сколько придется платить за свет, холодную воду и вывоз мусора.

Так, городские жители и владельцы квартир с газовыми плитами вместо 3,62 будут платить за электроэнергию 3,69 рубл. за кВт/ч. А те, кто проживает в сельской местности или пользуются электроплитами, вместо 2,53 будут платить 2,58 рубл. за кВт/ч. До этого цены на свет уже повышались с 1 января.

- Поводом для роста тарифов в два этапа в течение текущего года стало повышение ставки НДС с 1 января 2019 года с 18 до 20 процентов. При этом Ярославская область входит в число регионов с низкой индексацией тарифов на коммунальные услуги, в том числе электричество, - прокомментировали энергетики

За холодную воду от «Ярославльводоканала» в Ярославле тариф повыситься с 29 рублей 41 копейки до 30 рублей 89 копеек, а за водоотведение – с 19 рублей 70 копеек до 20 рублей 88 копеек.

Также известно на сколько повысятся расценки за вывоз мусора. Жителям многоквартирных домов придется платить 95 рублей 68 копеек вместо 75 рублей 20 копеек, а в частном секторе — 108 рублей 43 копейки вместо 85 рублей 22 копеек. В конце прошлого года планировалось, что тарифы вырастут еще больше, но из-за изменения размера ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в июне снизился тариф оператора и плата населения.

Напомним, также с 1 октября должны измениться нормативы на отопление. В связи с этим плата у некоторых жителей Ярославля может вырасти на треть. Горожане уже высказались о том, что такое решение властей может обернуться неплатежами населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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