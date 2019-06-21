В День памяти и скорби Вечный огонь загорится светом сотен лампад

22 июня - День памяти и скорби. В Ярославле пройдет ряд мероприятий, приуроченных к этой дате.

Так, 21 июня в Ярославле зажжется «Свеча памяти». 300 свечей-лампад волонтеры раздадут всем желающим, чтобы люди могли зажечь и оставить символ своей памяти и благодарности возле Вечного огня. Перед этим, в 22 часа, здесь прозвучат песни и стихотворения военных лет в исполнении хора ветеранов УМВД и молодых исполнителей, а в 22.45 состоится митинг совета ветеранов города и «Волонтеров Победы». Лампады будут раздавать перед мероприятием.

- Традиционно «Свеча памяти» проходит в уютной и теплой атмосфере. Год от года становится все больше молодежи, многие приходят семьями, с детьми, приносят свои свечи, - рассказала заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Новик.

Кроме того, в полдень 22 июня по всей стране пройдет акция «Горсть Памяти», к которой присоединится и Ярославль. Участники засыплют землю в солдатские кисеты, а потом ее из разных городов России соберут в гильзы артиллерийских снарядов и поместят в историко-мемориальном комплексе главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. В Ярославле акция пройдет на Туговой горе, в Тверицах и на воинском мемориальном кладбище.

Для обеспечения безопасности на время памятных мероприятий перекроют ряд улиц: с 20 часов 21 июня до 11 часов 22-го нельзя будет ездить, останавливаться и парковаться у Вечного огня и на улице Почтовой. А 22 июня с 9 до 14 часов вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств у Музея боевой славы, между улицами Белинского и Жукова по Угличской.