2019-06-20T22:20:47+03:00
Кострома

Костромич-герой спас людей из огня

Отважного молодого человека наградил начальник регионального УМВД
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Данил Семенов спас людей из пожара. Фото: УМВД по Костромской области.Данил Семенов спас людей из пожара. Фото: УМВД по Костромской области.
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Житель Нерехты Костромской области Данил Семенов получил награду из рук начальника регионального УМВД за неравнодушие и героизм. В ночь на 31 мая Данил, проезжая по переулку Чкалова, увидел пожар. Горел жилой дом. Молодой человек вызвал по телефону оперативные службы, разбудил жителей дома и даже помог им вынести вещи.

- Благодаря его грамотным и своевременным действиям удалось не только предотвратить крупный материальный ущерб, но и по «горячим следам» установить подозреваемого в совершении поджога, - рассказали в полиции.

Деревянный дом поджег сосед. Фото: УМВД по Костромской области.

Деревянный дом поджег сосед. Фото: УМВД по Костромской области.

Виновным оказался 56-летний сосед погорельцев. Ночью он облил стену деревянного двухквартирного дома легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Таким образом злоумышленник решил отомстить одному из жильцов. О том, что кроме имущества, могли пострадать люди, он на тот момент не думал.

Сейчас на преступника заведено уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога». Идет расследование.

происшествие могло закончиться трагически. Фото: УМВД по Костромской области.

происшествие могло закончиться трагически. Фото: УМВД по Костромской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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