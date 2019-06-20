«Вколол наркотики и заставил идти самостоятельно»: В Угличе врача обвиняют в смерти пожилой женщины

Следственный комитет России по Ярославской области начал доследственную проверку о ненадлежащем оказании медпомощи. О вопиющем случае сообщила жительница Углича. Женщина считает, что ее свекровь умерла по вине врача скорой помощи. ЧП произошло 1 июня.

- Маме моего мужа стало плохо, она почувствовала жжение в груди, и у нее резко понизилось давление. Мы вызвали скорую, - рассказывает Ирина Игонина. – На вызов приехал врач. Со стороны казалось, что он в растерянности…

По словам женщины, аппарат ЭКГ оказался неисправным, а везти в больницу больную врач отказался, так как «не видел, с чем ее везти».

- Минут 20 он пытался разобраться с аппаратом и не мог понять, почему у него не работает, - вспоминает женщина. – Не мог даже присоски прикрепить, смачивал их водой. В конце концов, он вызвал второй экипаж.

На этот раз аппарат оказался исправным. Но и с ним мужчина управиться не смог, хоть и пытался понять.

- ЭКГ ему расшифровала приехавшая на скорой девушка и с его разрешения уехала, - говорит Ирина. – Не долго думая, он поставил диагноз «ОКС».

После этого, по словам женщины, врач ввел пациентке внутривенно какое-то средство, которое она называет наркотическим, после чего боль притупилась, а сама пенсионерка словно опьянела. Нужно было собираться в больницу. Медик настоял, что носилки ни к чему.

- Мама встала и пошла. В коридоре она резко потеряла сознание. Мой муж с отцом вынесли ее на руках в карету скорой помощи. Мы попытались сесть в скорую, но врач нас вытолкнул и уехал.

Уже в больнице семье сообщили, что женщина умерла. Еще через несколько дней озвучили причину смерти: смерти "острый инфаркт задней стенки миокарда".

- Мы считаем, что ее можно было спасти, если бы врач не заставил ее идти своим ходом, - говорит Ирина. - После смерти мамы, мы узнали от многих людей, что этот врач не раз приезжал на вызовы в состоянии алкогольного опьянения. Маму уже не вернуть, но других людей можно спасти, если этот врач не будет работать в скорой помощи.

Женщина создала петицию, которую адресовала главному врачу Угличской ЦРБ.