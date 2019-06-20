Жена переславского фермера, выступившего на прямой линии Путина: «Нам не хватает рабочих рук и дороги»

Мы дозвонились супруге фермера Бориса Акимова, который выступил на прямой линии Владимира Путина – Ольге Стрижибиковой, пока ее муж находился в студии. В семье Бориса и Ольги четверо детей. Несколько лет назад они решили посвятить себя фермерству, бросили дела в Москве и занялись разведением скота и птицы в Переславском районе.

- Все началось с двух уток, которых мы завели, чтобы они чистили пруд. А сейчас у нас три коровы, телята, козы, свиньи, куры, гуси, утки, индейки, цесарки. Производим в основном молочную и мясную продукцию. Делаем хамон, сыры. Планируем начать выпускать колбасу, - рассказала Ольга.

Безусловно, успехи есть, но есть и трудности.

- Не хватает кадров. Из-за близости Ярославля и Москвы многие из Переславского района уезжают в большие города. Остаются в основном те, кто не может или не хочет работать. И еще у нас нет хорошей дороги. Часть ее в этом году сделали силами администрации, но хотелось бы полностью. Несмотря на то, что большую часть времени мы сейчас проводим в Ярославской области, все же периодически ездим по делам в Москву. И этот путь продолжительностью четыре часа, часть из которого пролегает по ухабам, тяжело дается! – пояснила Ольга.

Дополнительная поддержка сельхозбрендов, о которой говорил Борис Акимов, возможно, помогла бы снять часть проблем, с которыми сталкиваются фермеры.