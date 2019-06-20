2019-06-20T13:56:16+03:00
Общество

В Ярославле начался капитальный ремонт помещений для городского «Кванториума»

Новый «Кванториум» – второй в регионе – станет структурным подразделением Ярославского градостроительного колледжа
Мария СОКОЛОВА
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В помещении будущего детского технопарка полным ходом идут ремонтные работы.В помещении будущего детского технопарка полным ходом идут ремонтные работы.Фото: Правительство Ярославской области
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В областном центре продолжается работа по созданию областным департаментом образования детского технопарка.

– Наша цель – сформировать на территории области систему инновационных площадок интеллектуального развития и досуга для детей и подростков, – отметила первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева. – Новый детский технопарк откроется осенью в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Планируется, что на постоянной основе проектной деятельностью в ярославском «Кванториуме» будут заниматься около 800 ребят.

Сейчас в помещении будущего детского технопарка начались ремонтные работы. До этого были подготовлены дизайн-проект, проектно-сметная документация, пройдена экспертиза.

– Основные работы связаны с тем, что убираются ненужные перегородки: у нас будут очень просторные лаборатории для детей, – отметила директор Ярославского градостроительного колледжа Марина Зуева. – Мы предъявляем очень высокие требования, как по качеству, так и по срокам выполнения работ. Общая площадь, на которой будет проведен ремонт, около тысячи квадратных метров.

В состав технопарка войдет шесть квантумов. Например, в хай-тек-цехе будут выполняться производственные работы. Предусмотрены использование ручного труда и работа на станках – фрезерных, лазерных, 3Д-принтерах. Еще несколько направлений будут закрываться отдельными квантумами-лабораториями: промышленный дизайн, промышленная робототехника, ИТ-квантум, квантум виртуальной/дополненной реальности. Геоинформационные системы будут представлены в геоквантуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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