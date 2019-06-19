Вы должны таки побывать в «Одессе»

Даже если вы никогда не были в Одессе, вы точно о ней слышали многое. Курортный колорит в сочетании с портовыми изысками едва ли оставит равнодушным побывавшего здесь однажды. Но, чтобы получить незабываемые впечатления, как следует отдохнуть, познакомиться с великолепной кухней и просто отлично провести время, необязательно ехать так далеко: на машине из Ярославля придется преодолеть 1600 км, а на велосипеде поездка займет минимум четыре дня. Приезжайте в нашу, ярославскую «Одессу» - всего 20 минут, и вы на месте!

Кафе «Одесса» -излюбленное место отдыха тех, кто предпочитает проводить время исключительно в своей компании: для таких посетителей оборудованы банкетные залы, изолированные друг от друга. Идеальный вариант провести семейный праздник, где есть дети, взрослые и очень взрослые: ребятишкам придется по вкусу детское меню, а взрослые с удовольствиям ставят свою музыку и даже подпевают, не переживая, что кто-нибудь на них косо посмотрит.

Кроме своей музыки посетители кафе «Одесса» могут поставить свое слайд-шоу, или даже фильм. Для этого банкетные залы оборудованы проекторами. Особенно это актуально для тех, кто празднует какое-нибудь значимое событие в жизни: день рождения, свадьбу, годовщину – на что таки хватит фантазии! Музыкальная аппаратура так же доступна гостям, которые сами часто становятся диджеями, а интернет в кафе ловит так, что поставить любую песню со своего смартфона не составит никаких проблем.

Отдельного внимания, конечно, заслуживает кухня. Хотите бутерброд? Сделают бутерброд. Хотите брускетту? Сделают брускетту. Вообще, кафе «Одесса» известна своими блюдами: они не оставляют равнодушными ни гостей на свадьбе, ни людей, которые просто зашли на завтрак или на обед.

Все продукты закупаются сотрудниками кафе в день праздника, а меню вы можете выбрать самостоятельно. Посетители часто пользуются этим и за небольшие деньги составляют вкусные и необычные меню. Вот, например: буженина собственного приготовления, классический салат "Цезарь" с великолепным соусом, сырное ассорти из Пармезана, Дор блю и Моцареллы, улитки по-бургундски, королевские креветки, великолепные салаты из морепродуктов…

Хотите «российский» вместо Дор-блю? Пожалуйста! Вы всегда можете подобрать что-то, что переварит не только ваш желудок, но и ваш бумажник, и рядом с томленым лососём на столе окажется Оливье или селедка под шубой.

А еще сюда можно приносить свой алкоголь. Ну красота же!

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, так что:

Кафе находится на Магистральной, 60б;

Позвонить можно по телефону (4852) 933-955;

Подробнее ознакомиться с меню на сайте www.odessa-cafe.ru