В Костроме направили в суд дело на подростка, убившего котят

В Костроме направили в суд дело на подростка, убившего трех котят, выброшенных кем-то в пакете на улицу. Громкое происшествие случилось в апреле. Видео жестокой расправы убийцы выложили в сети. За кадром голос говорит: «Лучше бы их хозяева так сдохли. В пакете бы вас выкинуть. Я даже не знаю, что с ними делать». В итоге подростки решили лишить малышей жизни.

- Полицейские разыскали автора и участников ролика. В отношении главного «героя» следователи полиции возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных». В ходе расследования обвиняемый признался, что действительно убил котят, но исключительно для того, чтобы избавить их от мучений, - сообщили в УМВД по Костромской области.

Решение о том, какое наказание заслуживает подросток, примет суд.