2019-06-19T11:56:42+03:00
Общество

В Переславле-Залесском управдомы подделали подписи жителей 130 домов?

Полиция завела уголовное дело, в ситуации разбирается губернатор и правительство Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Полиция завела уголовное дело по жалобе на подделку подписей жителей управляющими компаниями Переславля-Залесского.Полиция завела уголовное дело по жалобе на подделку подписей жителей управляющими компаниями Переславля-Залесского.Фото: Антон ПИКУС
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Беспрецедентный случай произошел в Переславле-Залесском Ярославской области. Жители почти 130 многоквартирных домов заявили о рейдерском захвате их жилья. Дело в том, что дома в одночасье были переданы двум новым управляющим компаниям. Люди говорят, что произошло это без их согласия.

- Подписи жителей были подделаны. У нас есть опасения, что это произошло не без участия администрации города, - говорят переславцы.

В вязи со сложившейся ситуацией жители Переславля-Залесского даже записали видеообращение на прямую линию Владимира Путина. Кроме проблемы с управляющими компаниями в ролике люди также пожаловались на то, что уже несколько лет на все лето и даже часть весны они остаются без горячей воды, из-за износа сетей и долгов за газ и электричество под угрозой срыва находится отопительный сезон, на хаотичную застройку города .

По факту заявлений граждан о самоуправстве управдомов УМВД по Ярославской области завело уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» . - В рамках предварительного расследования проводятся необходимые следственные действия, рассматриваются иные обращения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, ситуацию в Переславле под личный контроль взял и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

- Поручил департаменту госжилнадзора провести проверку деятельности переславских управляющих компаний. Наша задача – помочь правоохранительным органам разобраться в ситуации. Когда в один день почти 130 домов заявляют о смене УК – это выглядит странно. Уверен, расследование всё расставит по местам. Все материалы, полученные государственными жилищными инспекторами в результате проверки, направим в правоохранительные органы. Управляющие компании обязаны работать в едином правовом поле, - прокомментировал Миронов на свой страничке в соцсетях.

Напомним, специалисты госжилнадзора рассказали, что делать, если жителям приходят двойные коммунальные счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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