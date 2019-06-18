Губернатор Ярославской области принял участие в открытии фармацевтического завода «Безен Хелскеа»

– Открытие нового предприятия компании «Безен Хелскеа» стало еще одним шагом в развитии ярославского фармацевтического кластера и примером успешного привлечения в регион инвестиций: они составили 700 миллионов рублей, – отметил Дмитрий Миронов. – Фармацевтический кластер формируется с 2009 года. Это один из самых успешных бизнес-проектов в Ярославской области. Сегодня в фармацевтической отрасли у нас работают уже шесть компаний, на которых трудятся около 1200 человек.

Соглашение о строительстве завода губернатор Дмитрий Миронов, владелец международной компании «Besins Healthcare» Антуан Безен и генеральный директор российской компании «Безен Хелскеа Рус» Ольга Волкова подписали в ноябре 2016 года. Строительство предприятия завершилось в декабре 2018-го, а в феврале этого года выпущена валидационная серия оригинального лекарственного препарата микронизированного прогестерона, идентичного природному гормону организма.

– Этот лекарственный препарат поможет усилить позиции России в области демографии, – подчеркнула особую значимость проекта заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева. – Минздрав всегда приветствует инвесторов, которые вкладывают деньги в здравоохранение. Это делает доступным и качественным лекарственное обеспечение населения страны, а значит, доступным и качественным процесс оказания медицинской помощи.

Запуск коммерческой серии препарата запланирован на вторую половину 2019 года. Ежегодно предприятие может выпускать более 10 миллионов упаковок. В перспективе производственных мощностей завода будет достаточно, чтобы удовлетворить потребность не только России, но и стран ЕврАзЭС.

– Российский рынок является одним из трех самых перспективных в мире, и мы делаем все, чтобы эффективно работать на нем, – заметил Антуан Безен. – Поскольку правительство РФ делает упор на локализацию производства товаров и услуг на территории страны, чтобы высококачественные препараты стали еще более доступными для потребителей, мы посчитали важным осуществить трансфер нашей уникальной технологии в Россию и начать полный производственный цикл оригинального препарата биоидентичного микронизированного прогестерона. Для этого была выбрана площадка в Ярославле, где уже существует фармацевтический кластер и правительством региона созданы хорошие условия для инвесторов.

В настоящее время общий объем инвестиций в ярославский фармацевтический кластер превышает 27 миллиардов рублей. На территории индустриального парка «Новоселки» локализованы три предприятия отрасли: компания «Тева», компания «Такеда Фармасьютикалс» и компания «Безен Хелскеа Рус».