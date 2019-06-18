2019-06-18T16:56:39+03:00
Кострома

В Костроме ожидается гроза и град

Жителей попросили соблюдать меры предосторожности
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Костромской области ожидается гроза и град.В Костромской области ожидается гроза и град.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшие часы в Костромской области ожидается дождь и сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду. Местами ожидается град.

- Сильный ветер и гроза могут стать причиной нарушения электроснабжения, падения рекламных щитов, башенных кранов, деревьев, обрушения широкопролетных элементов зданий из легких металлических конструкций. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и образования заторов на автодорогах в связи с метеорологической обстановкой, - предупреждает правительство региона. Жителям советуют соблюдать меры предосторожности. При усилении ветра - ограничить выход из дома, не оставлять детей без присмотра. Во избежание поражения молнией не задерживаться на открытых пространствах, ограничить использование электрических приборов.

В случае ЧП костромичей призвали незамедлительно информировать о произошедшем оперативные службы по телефонам 01 и 101 с мобильного телефона или 112.

При этом по данным Гидрометцентра, опасная погода простоит один день. Далее до конца недели в Костромской области ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха – 25-27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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