Пожарные, спасатели, герои!

11 июня на площадке у КЗЦ «Миллениум» Главное управление МЧС России по Ярославской области совместно с Ярославским отделением Всероссийского добровольного пожарного общества провели соревнования среди подразделений добровольной пожарной охраны на звание «Лучшая добровольная пожарная команда Ярославской области».

Соревнования среди добровольцев проводятся с 2012 года и являются очень зрелищными. В этом году в них приняли участие 12 добровольных пожарных команд - лучших в своих муниципальных образованиях.

Первым этапом состязаний стала пожарная эстафетаФото: Тамара Смирнова

Первым этапом состязаний стала пожарная эстафета, в которой добровольцы демонстрировали свое умение быстро и правильно помочь человеку, попавшему в ДТП: извлечь его из машины, оказать первую медицинскую помощь и перенести пострадавшего. Вторым этапом было боевое развертывание - приведение в готовность техники и тушение пожара.

Призерами соревнований стали команды из Рыбинского МР ДПК «Судостроитель», Тутаевского МР ДПК «Столбищи» и Ярославля ДПК «Спасатель». Призами для победителей стали памятные подарки и средства, необходимые для тушения пожаров. Впрочем, без подарков не остался ни один из добровольческих коллективов. А главное - они смогли встретиться, обменяться опытом, пообщаться друг с другом, с коллегами из МЧС, ВДПО и Ярославской пожарно-спасательной службы.

В России существуют 5 видов пожарной охраны. Федеральные пожарные части, входящие в систему МЧС, расположены в больших городах и охраняют так называемые «категорированные» объекты. На уровне региона действует также довольно многочисленное бюджетное учреждение «Пожарно-спасательная служба Ярославской области», которое защищает районные центры. Есть и объектовая пожарная охрана, например на НПЗ, частная пожарная охрана, охраняющая объекты группы «ГАЗ». Ну а в небольших населенных пунктах тушением пожаров по традиции занимаются добровольцы - местные жители.

Председатель совета Ярославского ВДПО Андрей ДмитриевФото: Тамара Смирнова

- Когда у государства не хватало средств на борьбу с огнем и спасательные работы, к делу подключались меценаты. Так и появилось в 1887 году Ярославское Вольное пожарное общество, традиции которого мы продолжаем, - рассказал нам председатель совета Ярославского областного отделения ВДПО Андрей Дмитриев. - Мы тесно взаимодействуем с государственной противопожарной службой. Наша основная задача - это пропаганда противопожарных мероприятий, работа с населением, в первую очередь с детьми, а также поддержка добровольных пожарных команд, которые защищают свои деревни, села и небольшие города.

Кстати, детей было очень много и на этих соревнованиях. Вообще, Ярославское областное отделение ВДПО очень плотно сотрудничает с областным департаментом образования, проводит для школьников множество различных конкурсов, направленных на профилактику пожаров. И, разумеется, уделяет огромное внимание пожарно-прикладному спорту. Детская и юношеская команды принимают участие в соревнованиях высокого уровня, а двое ярославцев входят в сборную России и сейчас готовятся к чемпионату мира, который пройдет в Швейцарии. Средства на это ВДПО зарабатывает самостоятельно на рынке оказания пожарных услуг.

Наверняка у многих возникает вопрос: почему люди становятся добровольцами-пожарными, тратят на это опасное занятие свое время и силы, тренируются и рискуют?

Начальник ГУ МЧС по Ярославской области Олег БочаровФото: Тамара Смирнова

- Как известно, спасение утопающих - дело рук самих утопающих. То же самое касается и пожаров, - объясняет Андрей Дмитриев. - Жителям больших городов это понять сложно, они привыкли, что проблему с пожарами должно решать государство. У селян другая ситуация. Пока ждешь помощи из города, может сгореть все село. Главная надежда - на самих себя. Поэтому они и становятся добровольцами-пожарными. А мы и МЧС помогаем им техникой и оборудованием, необходимыми для работы.

- Добровольческое движение в Ярославской области растет. Сейчас это 97 подразделений и 560 волонтеров-пожарных, - рассказал нам Олег Бочаров, начальник Главного управления МЧС России по Ярославской области, генерал-майор внутренней службы. - Добровольцы включены в наш резерв - это обученные люди, имеющие допуск к тушению пожаров. В прошлом году мы открыли Центр волонтерства, в котором обучаем правилам безопасности активных людей. Планируем привлечь к созданию добровольных пожарных команд старост населенных пунктов.

По словам Олега Бочарова, главная задача добровольцев - защищать от пожаров дальние населенные пункты до прибытия профессиональных подразделений.

- Сейчас появилось много «диванных экспертов», готовых обсуждать что угодно, ни в чем толком не разбираясь, - говорит генерал. - Парни, которых вы видите на этих соревнованиях, совсем из другого теста! Они не болтают, а выходят и делают трудную и опасную работу, нужную людям. Мы все благодарны добровольцам за взаимодействие, за реальную помощь населению!

Призерами соревнований стали команды из Рыбинского МР ДПК «Судостроитель», Тутаевского МР ДПК «Столбищи» и Ярославля ДПК «Спасатель»Фото: Тамара Смирнова

Наша справка

Предложение об устройстве в Ярославле Вольного пожарного общества (ЯВПО) было высказано на собрании городской думы 20 января 1884 года.

16 января 1887 года устав ЯВПО был утвержден министром внутренних дел России, отпечатан и распространен среди населения. 29 июля 1887 года в Ярославле прошло первое собрание ЯВПО, учрежденного «…для помощи во время пожаров как тушением огня, так и спасением имущества и самой жизни людей».

Первым председателем правления ЯВПО стал его основатель, почетный гражданин города, купец и знаменитый меценат Иван Александрович Вахрамеев.

15 июня 1892 года съезд русских деятелей пожарной охраны единодушно признал жизненно важным создание Пожарного общества, одобрив проект его устава. Этот день следует считать днем рождения Российского пожарного общества.