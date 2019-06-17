В Ивановской области рецидивистка не простила мужу пощечину и вонзила нож в сердце

У супружеской пары из Ивановской области страсти кипят. Если есть поговорка «Бьет – значит, любит», то эти двое могут стать родоначальниками фразы «Пытается убить –значит, любит». Хорошо, что любит больше, чем не любит.

Мужчина с женщиной выпивали у себя дома, когда между ними что-то разладилось. Расстроенный мужчина оскорбил свою жену, и, видимо, чтобы было понятнее, влепил три пощечины. 31-летняя женщина, неоднократно судимая за разбой и кражи, не потерпела подобного отношения к даме, взяла кухонный нож и воткнула в грудь мужу. Увидев кровь, она испугалась за жизнь любимого и вызвала скорую.

В итоге, у женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ссадины. У мужчины – непроникающее колотое ранение грудной клетки.

Судя по всему, у пары будет время и отдохнуть друг от друга, и соскучиться, и даже подумать над своим поведением: решается вопрос о принятии процессуального решения